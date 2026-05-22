Kinderen proberen te ontsnappen aan politie in Stellendam





Op dinsdag 19 mei 2026 zat de politie achter een aantal kinderen aan in Stellendam. Ze hadden niets misdaan, maar deden mee aan het spannende Jachtseizoen. Dit spel is gebaseerd op het bekende, gelijknamige televisieprogramma.

Tijdens het spel hebben de kinderen geprobeerd uit handen te blijven van de politieagenten. Zij moesten hen binnen een bepaalde tijd opsporen in een afgezet gebied. De groepjes kregen vijf minuten voorsprong op de politie en moesten om de vijf minuten hun locatie delen via de app.

Wijkagent Erwin van Trigt was een van de deelnemende agenten en noemt het een "superleuke middag". Hij roemt vooral de jongen die met het idee kwam en het spel voor een groot deel heeft georganiseerd. "Hij heeft ook de route uitgezet. Zo mochten ze bijvoorbeeld niet de tuinen in", vertelt hij.

Ook werd er afgewisseld en mocht de jeugd zelf helpen met het opsporen van hun klasgenoten. Het doel van de activiteit is om hen op een laagdrempelige, positieve manier in contact te brengen met de politie en handhaving.

Grote glimlach

De groep in Stellendam bestond voor het overgrote deel uit enthousiaste jongens die op vrije voeten wilden blijven. Ook de 12-jarige Orlando heeft meegedaan en heeft er volgens zijn moeder enorm van genoten. "Hij kwam thuis met een grote glimlach op zijn gezicht en zei: ‘Van mij mogen ze dit wel elke week komen doen!’ Het was dus een groot succes", vertelt Mariëtte. "In zijn woorden: het was echt kick om te doen."

Voor de kinderen is Jachtseizoen geen onbekend spel. “Buiten school spelen ze het hier wel vaker in de buurt. Ze hebben ook een groepsapp waarin ze dit spelen. Vaak zijn dit wel kinderen uit dezelfde klas of van dezelfde school. Maar ook kinderen van andere basisscholen spelen regelmatig mee”, zegt Mariëtte. Hieruit is het plan ontstaan om een keer politieagenten te vragen om mee te doen. Met behulp van enkele ouders en het Jongerenwerk werd dit geregeld.

Extra spannend

“Er is op school af en toe een inloopspreekuur met de wijkagent dus hierdoor zien ze hem al wel vaker. Maar dit is laagdrempeliger om contact met hem op te nemen of hem aan te spreken.” En echte agenten in uniform maken het toch extra spannend. “Orlando vond het extra leuk dat er twee echte agenten meespeelden. Dan lijkt het net echt.” Dat beaamt ook Erwin. “Je ziet dat ze het zeker in het begin wel spannend vinden, maar gaandeweg zie je ze ontdooien.”

Het fanatisme was er in ieder geval niet minder om. Een paar kinderen is het inderdaad gelukt om de politie te slim af te zijn en niet gevonden te worden. “De eerste keer hebben we één groepje niet gevonden, maar de tweede keer wel allemaal. Maar dat kwam omdat er van die jonge mannetjes ook gingen jagen op ze. Maar het is gewoon heel leuk om zo met die gasten rond te hobbelen. En de achterliggende gedachte is ook om de band te versterken met een nieuwe groep jongeren en contacten te leggen voor de toekomst”, besluit de wijkagent.

Door Internetredactie Omroep Archipel