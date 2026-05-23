Proef met veerverbinding tussen Middelharnis en Tiengemeten krijgt geen vervolg





De proef met de veerdienst op het Haringvliet stopt na twee jaar. De boot voer in 2024 en 2025 tussen Hellevoetsluis, Middelharnis en Tiengemeten. Er is nu geen geld meer om dit te blijven ondersteunen.

De gemeenten Goeree-Overflakkee, Voorne aan Zee en Hoeksche Waard hebben het project samen met Natuurmonumenten uitgevoerd. De pilot kreeg ook € 100.000 steun van de landelijke overheid via de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta.

Waardering

Uit de evaluatie blijkt dat veel mensen de veerdienst waarderen. De boottocht is een leuke ervaring voor bezoekers in de regio. Toch stopt het project, omdat er niet genoeg geld is om ermee door te gaan. De proef heeft wel veel nuttige informatie opgeleverd. Daardoor is nu beter duidelijk wat wel en niet werkt en wat mogelijk is. Die kennis kan misschien later opnieuw worden gebruikt als er geld beschikbaar komt of als bedrijven de veerdienst willen voortzetten.

Het ging bij de veerdienst vooral om beleving, fietsen en dagrecreatie. De boot voer op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. In 2024 voer de boot op 28 dagen. Toen maakten 1.014 mensen gebruik van de veerdienst. In 2025 voer de boot op 34 dagen en waren er 907 passagiers.

De meeste passagiers waren ouderen, fietsers en kleine groepen. Zij waren tevreden over de veerdienst. Er gingen weinig kinderen mee. Volgens het onderzoeksrapport kwam dat doordat Speelnatuur op Tiengemeten minder aantrekkelijk was door zwemmersjeuk. In 2025 kwamen er nog minder kinderen. Dat kwam door terugkerende problemen bij Speelnatuur en doordat de horecazaak op het eiland soms gesloten was.

Weersafhankelijk

Ook hangt het aantal passagiers sterk af van het weer. Op een dag met slecht weer in september 2025 kwamen maar vier mensen opdagen, ook al hadden meer mensen gereserveerd. Op drukke dagen zat de boot juist snel vol. Er konden maximaal 35 mensen mee. Door de lange afstanden kon de boot niet vaker varen.

Daarom is het advies dat de gemeenten stoppen als opdrachtgever van de veerdienst. Veerbedrijven hebben het in heel Nederland moeilijk. De kosten zijn hoger geworden en het is lastig om genoeg personeel te vinden.

Door Internetredactie Omroep Archipel