Voetbalvelden op Goeree-Overflakkee krijgen robotmaaiers





De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft besloten om definitief geld uit te trekken voor robotmaaiers op de voetbalvelden. Met dit besluit wil de raad gemaakte afspraken met de voetbalclubs nakomen en het onderhoud van de velden verbeteren.

De gemeente gaat ongeveer € 275.000 investeren in de nieuwe maaiers. Hoewel de jaarlijkse kosten € 18.000 hoger uitvallen dan eerder was gepland, blijft het gebruik van robots veel goedkoper dan een gewoon maaicontract. Volgens een rekensom van Jeffrey Verlegh (D66) zou het zo'n € 46.000 per jaar schelen. Omdat de maaiers op voetbalvelden erg intensief worden gebruikt, is de verwachting dat ze ongeveer 8 jaar meegaan.

Veiligheid voor egels

Tijdens de vergadering was er ook aandacht voor de natuur. De robotmaaiers worden uitgerust met speciale sensoren. Deze sensoren moeten voorkomen dat de maaiers dieren raken, zoals egels die zich in het gras kunnen verstoppen.

De raad hoopte dat de maaiers op 1 juli klaar zouden zijn voor gebruik. Door omstandigheden duurt dit waarschijnlijk een maandje langer, maar ze moeten er zijn voordat het nieuwe voetbalseizoen begint. De gemeente regelt het onderhoud en de verzekering. Als een maaier kapot gaat, moet de leverancier de storing binnen 24 uur oplossen.

Buikpijn

Niet alle partijen waren direct enthousiast. Sommige raadsleden noemden de voetbalharmonisatie een "buikpijndossier" omdat het proces al lang duurt en er nu extra kosten bijkomen. Toch stemde de hele raad uiteindelijk voor, omdat het belangrijk is dat de sportverenigingen nu duidelijkheid krijgen.

Door Internetredactie Omroep Archipel