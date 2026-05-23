VVD niet in coalitie door breekpunt zondagsrust





De VVD heeft op sociale media bekendgemaakt uit het formatieproces te zijn gestapt vanwege de zondagsrust. De partij schrijft dat het om één concreet, inhoudelijk voorstel ging, passend bij de campagneboodschap 'Jouw zondag, jouw keuze.'

In de uitleg staat dat de partij zich genoodzaakt voelt opheldering te geven over de formatie en de eigen rol daarin. Tijdens de gesprekken zou de VVD hebben geconcludeerd dat er op meerdere punten weinig ruimte leek te zijn voor een open, inhoudelijke bespreking. "Juist in een formatieproces vinden wij het belangrijk dat onderwerpen bespreekbaar zijn en dat partijen serieus met elkaar zoeken naar oplossingen en compromissen."

Ook zou al vroeg zijn aangegeven dat één van de kandidaat-wethouders van de VVD niet bespreekbaar was. "Nog voordat inhoudelijk over portefeuilles of de samenstelling van een college werd gesproken. Dat vinden wij geen goede basis voor verdere samenwerking."

Keuzevrijheid

Toch is de partij later nogmaals benaderd en zijn er opnieuw gesprekken gevoerd. Hierbij kwam de zondagsrust om de hoek: een belangrijk onderdeel van de verkiezingscampagne. Het voorstel was om supermarkten de mogelijkheid te geven op zondag open te zijn tussen 12:00 en 17:00 uur. "Daarmee wilden wij enerzijds tegemoetkomen aan inwoners die meer keuzevrijheid wensen en anderzijds rekening houden met de lokale cultuur, de zondagsrust en kerktijden." De partij geeft aan dit een redelijk en zorgvuldig compromis te vinden, ook met het oog op de verkiezingsuitslag. Volgens de VVD bleek dat tijdens de gesprekken dit voorstel echter niet bespreekbaar was en stapte daarom uit het proces.

De coalitie zal nu bestaan uit de drie partijen Trots op Goeree-Overflakkee, CDA en D66.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel