 Luister radio: Archipel in de ochtend of kijk live TV

VVD niet in coalitie door breekpunt zondagsrust

VVD niet in coalitie door breekpunt zondagsrust - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Zaterdag 23 mei 2026

De VVD heeft op sociale media bekendgemaakt uit het formatieproces te zijn gestapt vanwege de zondagsrust. De partij schrijft dat het om één concreet, inhoudelijk voorstel ging, passend bij de campagneboodschap 'Jouw zondag, jouw keuze.'

In de uitleg staat dat de partij zich genoodzaakt voelt opheldering te geven over de formatie en de eigen rol daarin. Tijdens de gesprekken zou de VVD hebben geconcludeerd dat er op meerdere punten weinig ruimte leek te zijn voor een open, inhoudelijke bespreking. "Juist in een formatieproces vinden wij het belangrijk dat onderwerpen bespreekbaar zijn en dat partijen serieus met elkaar zoeken naar oplossingen en compromissen."

Ook zou al vroeg zijn aangegeven dat één van de kandidaat-wethouders van de VVD niet bespreekbaar was. "Nog voordat inhoudelijk over portefeuilles of de samenstelling van een college werd gesproken. Dat vinden wij geen goede basis voor verdere samenwerking."

Keuzevrijheid
Toch is de partij later nogmaals benaderd en zijn er opnieuw gesprekken gevoerd. Hierbij kwam de zondagsrust om de hoek: een belangrijk onderdeel van de verkiezingscampagne. Het voorstel was om supermarkten de mogelijkheid te geven op zondag open te zijn tussen 12:00 en 17:00 uur. "Daarmee wilden wij enerzijds tegemoetkomen aan inwoners die meer keuzevrijheid wensen en anderzijds rekening houden met de lokale cultuur, de zondagsrust en kerktijden." De partij geeft aan dit een redelijk en zorgvuldig compromis te vinden, ook met het oog op de verkiezingsuitslag. Volgens de VVD bleek dat tijdens de gesprekken dit voorstel echter niet bespreekbaar was en stapte daarom uit het proces.

De coalitie zal nu bestaan uit de drie partijen Trots op Goeree-Overflakkee, CDA en D66. 

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat
Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat
Proef met veerverbinding tussen Middelharnis en Tiengemeten krijgt geen vervolg
Proef met veerverbinding tussen Middelharnis en Tiengemeten krijgt geen vervolg
Rookwolk boven Den Bommel in wijde omgeving te zien
Rookwolk boven Den Bommel in wijde omgeving te zien
Storing brug Krammersluizen zorgt voor lange file op N257
Storing brug Krammersluizen zorgt voor lange file op N257
Voetbalvelden op Goeree-Overflakkee krijgen robotmaaiers
Voetbalvelden op Goeree-Overflakkee krijgen robotmaaiers
“Mijn moeder verkocht mij”: Ingrid (62) deelt haar aangrijpende verhaal
“Mijn moeder verkocht mij”: Ingrid (62) deelt haar aangrijpende verhaal
Kinderen proberen te ontsnappen aan politie in Stellendam
Kinderen proberen te ontsnappen aan politie in Stellendam
Liefde voor vrachtwagens staat centraal bij Chauffeursvereniging Flakkee
Liefde voor vrachtwagens staat centraal bij Chauffeursvereniging Flakkee
Bouw fietstunnel Nieuwe-Tonge stilgelegd na advies van DCMR
Bouw fietstunnel Nieuwe-Tonge stilgelegd na advies van DCMR
Meer dan dertig radiografische minitrucks te zien in Herkingen
Meer dan dertig radiografische minitrucks te zien in Herkingen