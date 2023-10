AM start bouw De Hoogheijd in Hernesseroord

In Middelharnis is woensdag 25 oktober 2023 de bouw van De Hoogheijd, het eerste deelplan van de gebiedsontwikkeling Hernesseroord, officieel van start gegaan. AM, de gebiedsontwikkelaar, realiseert in de eerste fase in samenwerking met Bouwgroep Peters 74 energiezuinige appartementen en penthouses. De start werd gemarkeerd door een officiële handeling, bijgewoond door wethouder Markwat van gemeente Goeree-Overflakkee, Gino van Driessche (directeur AM Zeeland), en toekomstige bewoners.

Wethouder Daan Markwat benadrukte het belang van deze ontwikkeling: "Als gemeente streven we ernaar om tot 2030 2.500 nieuwe woningen te realiseren op Goeree-Overflakkee." Gino van Driessche, directeur AM Zeeland, voegde toe: "De realisatie van De Hoogheijd markeert tevens de start van de nieuwe gebiedsontwikkeling in Hernesseroord. Hier creëren we de komende jaren 330 woonkansen in een aantrekkelijke woonomgeving voor diverse doelgroepen."

De samenwerking tussen de gemeente, AM, en zorginstelling Zuidwester resulteert in een duurzame woonwijk met 330 woningen in Middelharnis. Deze wijk komt naast de bestaande kantoren en woonvoorzieningen van Zuidwester. De Hoogheijd, ontworpen door MIX Architectuur, bestaat uit drie gebouwen met in totaal 74 energiezuinige appartementen. De oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2025, en momenteel is al 60% van de appartementen verkocht.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws