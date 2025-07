Obstakels bij de aanpak van verward gedrag

Het aantal meldingen van verwarde personen loopt op, ook op Goeree-Overflakkee. Er zijn tot nu toe (tussen januari 2025 en juni 2025) 127 meldingen van overlast vanwege een verward persoon gedaan. Het is al langer bekend dat veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en die van hun omgeving onvoldoende is geborgd in het huidige zorgsysteem.

Door Evi Vos

Dit bleek al uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2019. Anno 2025 is er nog weinig veranderd. De gemeente maakt zich zorgen en sluit zich aan bij de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om meer landelijke ondersteuning.

Obstakels in het huidige systeem

De VNG waarschuwt dat het huidige zorgsysteem tekortschiet voor mensen met ernstige psychische problemen die zorg mijden en mogelijk overlast veroorzaken. Volgens de vereniging zijn de bestaande wetten en voorzieningen onvoldoende, vooral voor mensen die niet onder dwang behandeld kunnen worden. Ook privacyregels (zoals de AVG) maken samenwerking tussen hulpinstanties lastig, omdat er strenge regels gebonden zijn aan het delen van persoonsgegevens. Daarnaast is er te weinig structurele financiering voor lokale initiatieven en ontbreekt overzicht over wat landelijk effectief is. De VNG roept het Rijk op om duidelijke afspraken te maken met gemeenten en zorgpartners over verantwoordelijkheden.

Gemeente Goeree-Overflakkee

Meldingen over verwarde personen en onbegrepen gedrag op Goeree-Overflakkee worden momenteel behandeld binnen het Lokaal Zorg Netwerk (LZN). Dit netwerk brengt gemeente, politie, zorgaanbieders en andere betrokken partijen samen om een passende aanpak te bepalen. Er wordt vroegtijdig geanticipeerd op signalen om problemen en overlast te voorkomen. Per melding wordt bekeken welke zorg- en veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Daarnaast is er een woonoverlastcoördinator die optreedt als aanspreekpunt bij meldingen van woonoverlast, in samenwerking met politie, verhuurders en woningeigenaren.

Toch deelt de gemeente de zorgen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het huidige zorgsysteem. Volgens Goeree-Overflakkee is er dringend behoefte aan betere maatregelen en duidelijke randvoorwaarden om effectief te kunnen omgaan met personen met verward of onbegrepen gedrag.

Skaeve Huse

In een aantal gemeenten worden speciale buurten opgezet voor overlastgevers, zogenoemde Skaeve Huse (Deens voor "scheve huizen"). Ook de gemeente Goeree-Overflakkee onderzoekt of dit een geschikt concept is voor op het eiland, als aanvulling op bestaande voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De gemeente staat hierbij open voor samenwerkingen met bestaande organisaties op het eiland.

Melding doen

Meldingen over personen met verward of onbegrepen gedrag kunnen door iedereen worden doorgegeven. Dit kan via de politie of via de website van de gemeente.

