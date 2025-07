Jan boert met de bodem als basis

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het belang van gezonde landbouwbodems. Om deze aandacht om te zetten in actie, hebben LTO Noord en de waterschappen het project Bodem als Basis opgezet. Het project richt zich op het bevorderen van duurzaam bodembeheer en het stimuleren van circulair werken in de landbouw. Biologisch akkerbouwer Jan Kastelein, die al langer bezig is met de conditie van de bodem, sloot zich graag aan bij het initiatief.

Circulair denken

"Het project was bedoeld om een omslag te creëren," vertelt Kastelein. "We zijn steeds meer overgestapt op circulair denken, waarbij alles met elkaar verbonden is. Als we een gewas oogsten, zaaien we snel een groenbemester om de bodem te voeden en bedekt te houden. Dit voorkomt dat de processen in de bodem stilvallen, zoals vroeger gebeurde, wanneer de grond na de oogst vaak maandenlang onbewerkt bleef."

Circulair werken betekent vooral vooruitdenken. Kastelein legt uit dat er bijvoorbeeld wordt gewerkt met dubbelteelt: "Bij dubbelteelt wordt een ondergewas geplant, zodat na de oogst van bijvoorbeeld tarwe, het volgende gewas direct kan groeien. Zo houden we de bodem continu in gebruik en ondersteunen we het ecosysteem."

Schapen als natuurlijke grondbewerking

Ook dieren spelen een rol in het project. In plaats van landbouwmachines wordt de grond in het voorjaar bewerkt door schapen. "De schapen grazen de grond af, waardoor we minder machinebehandelingen nodig hebben. Tegelijkertijd bemesten ze de bodem," zegt Kastelein. Het gebruik van dierlijke mest, in plaats van kunstmest, is een ander essentieel onderdeel van het project. "We houden altijd rekening met de impact van onze activiteiten op het ecosysteem en de gezondheid van de bodem."

Leren van elkaars kennis

Boeren die meedoen, krijgen advies op maat en begeleiding bij het duurzaam beheren van hun land. “We hebben veel geleerd over het bodemleven en de elementen die de groei van planten beïnvloeden," aldus Kastelein. Het project begon met een kleine groep geïnteresseerden, maar inmiddels heeft het veel meer deelnemers aangetrokken. Het delen van kennis speelt hierin een belangrijke rol: "Binnen het project worden regelmatig presentaties gegeven door experts die een andere kijk op zaken hebben. Zo krijgt iedereen nieuwe inzichten in de processen die zich in de grond afspelen."

Door kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren, wordt het project steeds breder en biedt het boeren de kans om hun bodembeheer te verbeteren en duurzamer te werken.

Door Internetredactie Omroep Archipel