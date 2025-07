Jongeren gooien bouwmaterialen vanaf e-step

Op donderdagavond 24 juli 2025 ontving de politie een melding over jongeren die stenen bouwmaterialen richting een woning in de J.W. Frisostraat in Middelharnis gooiden. De jongeren zouden dit vanaf een e-step hebben gedaan. Toen agenten ter plaatse kwamen, waren de jongeren echter verdwenen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De politie benadrukt het belang van het melden van dergelijke incidenten. In het geval van een heterdaadsituatie, wanneer de verdachten nog in de buurt zijn, wordt aangeraden direct 112 te bellen. Als het om een minder dringende situatie gaat, kan men contact opnemen via 0900-8844. Tips kunnen doorgegeven worden via de website van de politie.

Door Internetredactie Omroep Archipel