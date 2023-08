Ambulancedienst neemt nieuw reanimatieapparaat in gebruik

Alle ambulancevoertuigen van Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) krijgen per 1 oktober 2023 een Mechanisch Thorax Compressie apparaat (MTC) aan boord. Deze MTC van fabrikant Corpuls geeft mechanische borstcompressies tijdens een reanimatie. Het inzetten van een MTC heeft diverse voordelen ten opzichte van handmatige hartmassage. Een mooie ontwikkeling om de zorgverlening verder te verbeteren.

Gebruik van de MTC in de praktijk

Tijdens een reanimatie wordt het apparaat bij de patiënt ter hoogte van de borstkas aangebracht. Daarna drukt het met een constant ritme het borstbeen in, ondersteund door meetapparatuur. Vooral tijdens het vervoer van de patiënt maakt de MTC hiermee het verschil, legt Verpleegkundig Specialist Floris Leenman uit. “Je staat niet veilig in de ambulance als je tijdens een spoedrit naar het ziekenhuis handmatig moet reanimeren. Daarnaast is het lastig om goede constante hartmassage toe te passen. Veiligheid én kwaliteit staan bij ons bovenaan.”

Rust bij een reanimatie

De MTC weegt zo’n 10 kilo, heeft een accu die 90 minuten meegaat en zit in een rugtas. Het apparaat is daardoor goed inzetbaar op locatie. “Ter plaatse zorgt de MTC voor rust. De kwaliteit van hartmassage door een persoon is meestal wel goed. Bij de melding van een reanimatie komen vaak ook de brandweer, politie en mogelijk burgerhulpverleners ter plaatse,” legt Floris uit. “Een flinke groep mensen.”

“Dan kan het al snel druk zijn. Vooral omdat er om de twee minuten moet worden afgelost bij de inspannende borstcompressies. De MTC neemt dit over. Zo hoeft de brandweer of politie niet meer tijdens de gehele duur van reanimatie aanwezig te zijn voor het geven van hartmassage en is bijvoorbeeld geen herbezetting van een kazerne nodig. Dit scheelt paraatheid in de regio. En uiteindelijk ook kosten maar dat terzijde.” Het ambulancepersoneel heeft daarnaast meer ruimte om overzicht te houden om deze intensieve zorg te verlenen.

Impact op hulpverleners

De aanwezigheid van hulpverleners tijdens heftige incidenten, zoals een reanimatie, moet voor zoveel mogelijk beperkt worden. Het voorkomen van ‘netvliesvervuiling’ is een belangrijk bijkomend voordeel voor het gebruik van de MTC. “Een reanimatie is heftig. Dit soort gebeurtenissen kunnen een flinke impact hebben op aanwezige hulpverleners, die handmatig moeten reanimeren. Als dit veel korter hoeft, omdat de MTC die taak overneemt, scheelt dat impact.”

Voor het gebruik van de MTC krijgen alle ambulance-collega’s een volledige dag training, zodat zij precies weten hoe het apparaat werkt en ook weten welke risico’s het apparaat heeft. In onze regio is de afgelopen tijd een test gehouden met 10 MTC’s, waardoor er al ervaring is opgedaan. Het is de bedoeling dat het apparaat straks bij iedere reanimatie, in een vroeg stadium, ingezet zal worden.

Goedkeuring door professionals

Voor de levering van deze MTC is een aanbesteding gehouden, waarop alleen Corpuls een geschikte inschrijving heeft gedaan. “Deze leverancier was de enige marktpartij die aan onze eisen en wensen kon voldoen en die ruimte had om het door ons gewenste aantal MTC’s te kunnen leveren,” zo legt inkoopadviseur Marion de Heer uit.

“Voor deze aanbesteding werk ik samen met onze inhoudelijke deskundigen, hun kennis is onmisbaar. Zij weten wat er nodig is en zij moeten ermee kunnen werken.” De ambulance-collega’s hadden in deze aanbestedingsprocedure een doorslaggevende stem. “Zij moesten echt tevreden zijn met dit apparaat, anders hadden we de opdracht niet gegund. Corpuls is daarmee de terechte winnaar.”

De MTC van Corpuls heeft volgens Floris een aantal voordelen ten opzichte van de concurrentie. “Zo kun je hiermee ook kinderen vanaf 8 jaar reanimeren door de instellingen aan te passen. En deze MTC kan verbinding maken met de hartmonitor. Daardoor zijn de pauzes van de borstcompressies zo kort mogelijk en verloopt alles optimaal en synchroon. Bij een reanimatie telt letterlijk iedere seconde.”

Floris en Marion benadrukken dat deze aanbesteding met een team van ervaren professionals binnen de VRR is gedaan. “Met elkaar zetten wij ons in om kwaliteit van zorg te optimaliseren.”



Door Internetredactie FlakkeeNieuws