Ambulancemedewerker mishandeld en zoektocht naar vermist persoon

De politie moest in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 februari 2021 naar het ziekenhuis in Dirksland voor een verwarde man. De persoon onder invloed had een ambulancemedewerker mishandeld en een beveiliger in het gezicht gespuugd. Daarnaast vond de man het nodig een deur in het ziekenhuis te vernielen. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Inzet politiehelikopter voor vermissing

Mogelijk zijn mensen in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 februari wakker geworden van de politiehelikopter. Deze assisteerde de politiemensen op de grond bij een zoektocht naar een vermist persoon. Volgens de politie is het goed afgelopen.