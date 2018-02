Ammy van der Weide behaalt landelijke vrijwilligersprijs

Ammy van der Weide-van Wezel uit Goeree-Overflakee heeft de publieksvrijwilligersprijs 2018 gewonnen. Ammy staat al 35 jaar, zeven dagen per week in weer en wind, klaar voor de bewoners en dieren (geiten, kippen en konijnen) van Nieuw Rijsenburgh. Ze maakt graag een praatje met de bewoners en helpt bij grote activiteiten, zoals het optreden van koren in de avond of bloemschikken op woensdagmiddag. Ook bij Goed voor Goed is zij dagelijks te vinden.

De prijzen werden uitgereikt door staatssecretaris Blokhuis van VWS. De jury, onder leiding van Menne Scherpenzeel, voorzitter van Vereniging NOV, koos uit ruim 230 inzendingen 3 winnaars in 3 categorieën. De jury was onder de indruk van de passie, de inzet en de veelzijdigheid van de inzendingen. De inschrijvingen die de meeste stemmen verzamelden op www.vrijwilligersprijzen.nl wonnen de publieksprijs.

De winnende projecten van de juryprijs wonnen € 5.000, de publieksprijs voor de projecten bedroeg € 2.000. De winnaars van de VriendenLoterij Passieprijs wonnen een reischeque inclusief zakgeld van € 1.000 (juryprijs) en € 500 (publieksprijs).

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VNG en de VriendenLoterij. De organisatie ligt in handen van Movisie.