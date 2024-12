Anne-Joelle Derksen zet zich in voor zeehondenopvang na behalen mastertitel

Anne-Joelle Derksen uit Arnhem heeft haar Master of Science titel behaald aan de Universiteit van Wageningen. Voor haar onderzoek richtte ze zich op de omgang met zeehonden, specifiek op De Kwade Hoek bij Ouddorp. Tijdens een interview op het strand van Ouddorp vertelde Anne-Joelle dat haar passie voor zeehonden de aanleiding was voor haar studie. Ze benadrukte ook het belang van opvangcentra, zoals A Seal in Stellendam, waar zeehonden die niet zelfstandig kunnen overleven worden opgevangen en verzorgd.

Recent zijn betrokken partijen in Leeuwarden bijeen gekomen om het zogenaamde zeehondenakkoord te evalueren. Daarbij zijn drie belangrijke punten uit het onderzoek van Anne-Joelle meegenomen. Haar werk draagt zo direct bij aan het beleid rond de zorg voor zeehonden in Nederland.



Door Internetredactie Omroep Archipel