Annemieke uit Middelharnis wint 259.000 euro bij tv-show Miljoenenjacht

Annemieke (40) uit Middelharnis is de gelukkige winnaar van 259.000 euro in de spelshow ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ die zondag 3 oktober 2021 werd uitgezonden. Nadat Annemieke 49 kandidaten wist weg te spelen, sleepte zij dit geldbedrag in de wacht tijdens het zenuwslopende ‘Gouden Koffer Spel’. Annemieke was samen met 4 wijkgenoten uit postcodegebied 3241 uitgenodigd in de studio.

Operatie-assistente Annemieke is samen met haar man Remco naar de studio gekomen. Ze speelt de finale met koffer 7: “Dit koffernummer komt net in me op! Ik heb er een goed gevoel over.” Op de vraag of Annemieke wensen heeft, antwoordt zij: “We willen graag een verre reis naar Azië maken. Remco en ik hebben het ook wel eens gehad over een vakantiehuisje aan zee.”

Annemieke weet in de eerste rondes van de zenuwslopende finale alle hoge bedragen in het spel te houden. Maar na het vierde bod (van 477.000 euro) verloopt het minder voorspoedig. Annemieke besluit uiteindelijk een deal te sluiten bij een bod van 259.000 euro. Zij reageert blij verrast: “Dat wordt een reis naar Azië!”

Over ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’

In ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ strijden per vak vijf deelnemers om verschillende grote prijzen. Eén van de aanwezige deelnemers van de Postcode Loterij maakt kans om de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen en kan met dit spel een geldbedrag tot wel vijf miljoen euro winnen.

‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ is tot en met zondag 10 oktober wekelijks te zien op zondagavond om 20:00 uur bij SBS6.