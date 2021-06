Anti-kraakbewoning voormalige Technische school van de baan

FL Beveiliging neemt vanaf medio juni 2021 het beheer van de de voormalige Technische school in Middelharnis over. Deze organisatie, voorheen de Flakkeese Beveiligingsdienst, gaat het complex gebruiken voor oefeningen.

Anti-kraakbewoning is daarmee van de baan. Het is de gemeente niet gelukt om een leegstandsbeheerder te vinden die – kijkend naar de huidige situatie van het pand, de vergunning en de veiligheidsvoorschriften – ruimte ziet voor deze manier van leegstandsbeheer. Dat betreurt de gemeente, aangezien er wel interesse was voor deze manier van tijdelijke bewoning.

Afgelopen januari kwam het schoolgebouw aan de Schoolstraat leeg te staan, nadat de leerlingen verhuisden naar de nieuwe Beroepscampus. Plannen voor deze locatie moeten in de komende periode duidelijk worden. De gemeente besloot eerder de samenwerking met een leegstandsbeheerder te stoppen, na aanhoudende negatieve publicaties. Dat was nog voordat de eerste bewoners in het complex kwamen.

Voor de gemeente is het hoofddoel altijd geweest het pand te beschermen tegen verval, krakers en vandalen. Leegstand is niet goed. FL Beveiliging heeft recent zelf contact gezocht met de gemeente met de vraag of zij het complex mag gebruiken voor oefeningen van specialistische eenheden. Denk daarbij aan drie tot vier dagen per week trainingen van douane, politie, commandotroepen en brandweer. Dat gebeurt op het binnenterrein van de school, met weinig tot geen overlast voor de omgeving. Het complex wordt goed in de gaten gehouden: het wordt meegenomen in de dagelijkse surveillance van het beveiligingsbedrijf en de politie en het is voorzien van een brand- en inbraakalarm.