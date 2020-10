Antiek Speelgoed in Streekmuseum

In het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is vanaf heden de expositie Oost-West ons speelgoed is het best te bekijken. Speelgoed is natuurlijk iets wat ons allemaal aanspreekt; iedereen heeft speelgoed gehad en misschien nog bewaard. Aan het speelgoed uit je kindertijd kleven meestal mooie herinneringen. Oude poppenwagens, soldaatjes, auto’s, kinderserviesjes en nog veel meer vormen samen een vrolijke en kleurrijke expositie vol herkenning.

Iedereen heeft herinneringen aan de speelgoedwinkel uit zijn of haar jeugd. Ongetwijfeld heb je als kind met je neus tegen de winkelruit van de speelgoedwinkel gestaan om al dat moois te bewonderen. Van prachtige modeltreintjes, bordspellen, poppen, serviesjes en al dat andere moois waaraan je je als kind uren kon vergapen.

In het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is nu een tentoonstelling te zien met het speelgoed van destijds. Uit de grote collectie van het museum is uit het depot niet eerder tentoongesteld materiaal tevoorschijn gehaald die ons herinnert aan de tijden van weleer.

Het meeste speelgoed had ook de functie kinderen voor te bereiden op het latere leven. Hamertje Tik, de aanzet voor het latere timmeren en met het theeserviesje voor de kleine meid om moedertje te spelen.

Borduurdozen, blikken speelgoed, muziekinstrumentjes, treintjes, kwartetspellen en nog tal van andere voorbeelden uit ons jonge leven geven een goed beeld van deze periode. Tenslotte geven tollen, bikkels en knikkers een beeld hoe kinderen vroeger op straat hune tijd doorbrachten.

De expositie is te zien vanaf heden. Diverse kinderliedjes zullen gezongen worden op zaterdag 10 oktober 2020 van 10:00-12:00 uur en van 13:00-14:30 uur in het kader van deze nieuwe tentoonstelling. Eveneens is er deze dag koek en gebak te koop die vers zijn gebakken in het kader van de Maand van de Geschiedenis met het thema Oost-West.