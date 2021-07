Antieke lantaarnpalen van de gemeente worden opnieuw geverfd

Alle antieke lantaarnpalen van de gemeente Goeree-Overflakkee worden in de zomer van 2021 opnieuw geverfd. De lantaarnpalen worden geschuurd, in de primer gezet en afgelakt. De kleur van de palen blijft dezelfde: donkergroen of grafietzwart. Het gaat om de lantaarnpalen die de gemeente beheert.

De schilders beginnen in Ooltgensplaat en gaan vervolgens naar Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge, Stad aan ’t Haringvliet, Middelharnis, Sommelsdijk, Dirksland en als laatste Goedereede. Ze verwachten dat het onderhoud aan de lantaarnpalen eind augustus klaar is. Vragen over het onderhoud? Neem dan contact op met Adrie van Waarde, medewerker Werkvoorbereiding Beheer, via telefoonnummer 14 0187.