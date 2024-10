Appartementencomplex Eisenhowerlaan in Oude-Tonge bereikt hoogste punt

Op de bouwplaats aan de Eisenhowerlaan in Oude-Tonge werd eind september 2024 het hoogste punt bereikt. Het appartementencomplex van in totaal 39 seniorenappartementen en 22 zorgappartementen wordt in opdracht van Oost West Wonen en Estea gebouwd door Bouwonderneming Stout. Door het plaatsen van de opbouw bij de hoofdentree van het gebouw, is het hoogste punt bereikt.

De afgelopen maanden is er door de aannemer hard gewerkt om deze mijlpaal te bereiken. Met het bereiken van het hoogste punt, gaat de bouw van de ruwbouwfase over in de gevel- en afbouwfase.

Comfortabel en zorgeloos wonen

Het complex biedt senioren de mogelijkheid om in een comfortabele en veilige omgeving te wonen, met alle benodigde zorg en ondersteuning binnen handbereik. Zelfstandig wonen komt samen met zorg en sociale steun. De zorgappartementen zijn bedoeld voor mensen met een zorgvraag en zijn in beheer bij zorgpartij Novi Vitae. Het doel is om bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Seniorenappartementen toegewezen aan huurders

De 39 seniorenappartementen van Oost West Wonen zijn recent toegewezen aan de nieuwe huurders. Om doorstroming vanuit bestaande huurwoningen te stimuleren, hebben bestaande huurders voor het merendeel van de appartementen voorrang gekregen. Daarnaast is naar inschrijfduur en inkomen gekeken. Met deze aanpak zorgt Oost West Wonen ervoor dat er meer bestaande huurwoningen vrijkomen.



Door Internetredactie Omroep Archipel