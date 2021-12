Appelflappenactie Ooltgensplaat groot succes

Dorpsraad Ooltgensplaat heeft in samenwerking met Coop van den Houten op 10 december 2021 op alle adressen in Ooltgensplaat, waar iemand van 70 jaar of ouder woont, twee appelflappen bezorgd. Een kleine attentie voor bij de koffie om even een gezellig moment te hebben.

Het was een hele operatie om op zo’n 325 adressen een tasje af te leveren. Dit was dan ook niet mogelijk geweest zonder hulp van fantastische vrijwilligers. Ook dankzij de inzet van de medewerkers van Coop van den Houten, die uren lang aan het bakken zijn geweest. In enkele tasjes zat ook een kerstkaart, gemaakt door kinderen van OBS de Regenboog. Mooi dat ook kinderen aan de ouderen denken en hen een hart onder de riem willen steken. In een schuur aan de Stoofstraat werden de tasjes gevuld en vanuit dit punt bij de inwoners van 70 jaar of ouder bezorgd. De tasjes werden aan de deur gehangen en vervolgens werd er belletje getrokken, zo was het volledig corona proof.

De reacties waren overweldigend. Zowel op het dorp als social media regende het positieve reacties. De senioren van 70 jaar en ouder hebben genoten van de appelflap en de dorpsraad van Ooltgensplaat is blij dat ze zoveel mensen een plezier heeft kunnen doen.