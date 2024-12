Artsen waarschuwen brugklasleerlingen voor de gevaren van vapen en roken

Longarts Herbrink en kinderarts Van den Beuken van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis bezochten eind november 2024 wederom brugklassen van het RGO College om jongeren bewust te maken van de gevaren van vapen en roken. "Vapen, wat later vaak leidt tot roken, is erg populair onder jongeren en we maken ons ernstig zorgen over hun gezondheid."

Hoewel vapen vaak als onschuldig wordt gezien, bevatten vapes naast nicotine ook andere stoffen zoals prolyleenglycol en formaldehyde. "Deze stoffen kunnen irritaties van de longen veroorzaken en de kans op aandoeningen zoals kanker vergroten", legt longarts Herbrink uit. Daarnaast kunnen ook tal van psychische problemen optreden zoals problemen met leren, concentreren en slapen. Maar ook depressie en angst- en paniekstoornissen zien we meer bij kinderen die regelmatig vapen. Zonder ingrijpen lopen jongeren een aanzienlijk risico op blijvende gezondheidsproblemen."

Vapes zien er leuk uit en zijn er in allerlei kleuren en smaakjes. Ondertussen maken populaire influencers het vapen normaal op sociale media. "Dit maakt vapen erg aantrekkelijk voor jongeren", licht kinderarts Van den Beuken toe. "Jongeren raken sneller verslaafd, omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn en groepsdruk van vrienden vaak een rol speelt. De tabaksindustrie maakt hier op een handige manier gebruik van. De nieuwe smartvape maakt vapen nog verleidelijker. Met dit apparaat kunnen jongeren gamen of berichten sturen terwijl ze vapen. Eenmaal verslaafd maakt een jongere vaak klant voor het leven."

Directeur RGO College Wilma van Donk ziet ook het belang in van vroegtijdige voorlichting. "Het aantal jongeren op het eiland dat vapes gebruikt, ligt een stuk hoger dan gemiddeld in de regio Rotterdam-Rijnmond. En dat terwijl vapes veel schadelijker zijn dan gedacht. Wat veel mensen ook niet weten, is dat vapes alleen verkocht mogen worden aan personen van minimaal 18 jaar. Daarbij zijn deze e-sigaretten met een smaakje verboden. Dat betekent dat veel jongeren op een illegale manier aan hun rookwaren komen. We hopen dat ouders ook thuis het gesprek met hun kind hierover aangaan."

Het beschermen van jongeren is volgens de artsen cruciaal. "We moeten met elkaar deze generatie die nog een hele toekomst voor zich heeft gezond houden en voorkomen dat ze de patiënten van morgen worden", benadrukt longarts Herbrink. "Samen met onze collega longartsen en kinderartsen geven we voorlichtingen op scholen. Hiermee hopen we jongeren in de regio bewust te maken van de gevaren van vapen en roken en hen ervan te weerhouden om ermee te beginnen."



Door Internetredactie Omroep Archipel