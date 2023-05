Asbest vrijgekomen bij brand Oude-Tonge

Zaterdagmorgen 27 mei 2023 heeft er op de Zuiddijk in Oude-Tonge een brand plaatsgevonden die zijn oorsprong waarschijnlijk vond in een afvalcontainer. De vlammen verspreidden zich vanuit de afvalcontainer naar een aangrenzende schuur en bijkeuken.

De hulpdiensten werden onmiddellijk gealarmeerd en hebben adequaat gereageerd om de brand onder controle te krijgen. Dankzij snelle actie is voorkomen dat het vuur zich verder kon verspreiden.

Helaas is er bij de brand asbest vrijgekomen dat in de directe omgeving is neergeslagen. De autoriteiten zijn zich bewust van deze situatie en hebben besloten om het asbest zaterdagmiddag op te ruimen. Deze opruimingsactie is noodzakelijk om de veiligheid en gezondheid van de lokale gemeenschap te waarborgen. Bewoners wordt geadviseerd om tijdens de opruimwerkzaamheden uit de buurt van het getroffen gebied te blijven.