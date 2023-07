Asfalteren Haringvlietbrug, weer een stap dichter bij de opening

Rijkswaterstaat heeft in de laatste week van juli 2023 het asfalt aangebracht op de Haringvlietbrug. Het nieuwe asfalt is gelegd op het kelderdak en op de 80 meter vaste brug aan de kant van Numansdorp. Eerder was het wegdek bovenop de brugklep al aangebracht op de werf in Krimpen aan den IJssel. Met deze belangrijke mijlpaal in het onderhoudsproject is de heropening van de brug een stap dichterbij.

Zoals het er nu naar uit ziet kan de Haringvlietbrug op vrijdag 4 augustus om 23:00 uur weer worden opengesteld voor het wegverkeer. Het werk van Rijkswaterstaat stopt echter niet in de regio na de heropening van de Haringvlietbrug. Direct aansluitend zal de Heinenoordtunnel voor een periode van 4 weken worden afgesloten voor onderhoud. Tijdens deze periode zal Rijkswaterstaat tevens werken aan het bewegingswerk en de technische installaties onder het wegdek van de Haringvlietbrug.

Om ervoor te zorgen dat de Haringvlietbrug ook weer toegankelijk wordt voor de hoge scheepvaart, worden er in september nog testen uitgevoerd. Deze testen zullen plaatsvinden tijdens nachtafsluitingen en een weekendafsluiting.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws