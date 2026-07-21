NLGO zet zich in voor behoud van natuur en landschap op Goeree-Overflakkee





De Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO) zet zich al jarenlang in voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap op het eiland. Dat gebeurt niet alleen door vrijwilligerswerk in het veld, maar ook door onderzoek, educatie en het geven van advies over natuurbeheer. Voorzitter Ken Kraaijeveld vertelde daarover in het radioprogramma Op de Hoagte.

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Door Redactie Op de Hoagte

Volgens Kraaijeveld is de vereniging actief op uiteenlopende terreinen. "De NLGO heeft allerlei verschillende werkgroepen. Dat zijn iedere keer groepjes mensen die zich samen met een bepaald onderwerp bezighouden." Zo zijn er onder meer werkgroepen voor vogels, vlinders, terreinbeheer en planologie. Daarmee biedt de vereniging mogelijkheden voor inwoners die zich op verschillende manieren willen inzetten voor natuur en landschap.

De natuur op Goeree-Overflakkee is volgens Kraaijeveld bijzonder door de grote variatie in landschappen. De zandige kustgebieden op Goeree verschillen sterk van de kleigronden op Flakkee. Daardoor komen ook verschillende planten- en diersoorten voor. Zelf noemt hij de Kwade Hoek, de Slikken van Flakkee, de Scheelhoek en de Hellegatsplaten als gebieden die tot de mooiste natuur van Zuid-Holland behoren.

Naast het organiseren van excursies, lezingen en inventarisaties richt de NLGO zich ook op het volgen van ontwikkelingen in het landschap. Daarbij kijkt de vereniging onder meer naar het beheer van dijken, bermen en landbouwgebieden. "Sommige van de dijken op Goeree en Flakkee zijn misschien wel de rijkste dijken van Zuid-Holland. Dus daar moeten we zuinig op zijn", aldus Kraaijeveld. Volgens hem kan zorgvuldig beheer, zoals gefaseerd maaien, een groot verschil maken voor bloemen, insecten en vogels.

Ook de gevolgen van klimaatverandering zijn volgens de voorzitter steeds duidelijker zichtbaar. Zo vestigen zuidelijke soorten zich steeds vaker op het eiland. Een voorbeeld is het zeldzame kaasjeskruiddikkopje, een kleine vlindersoort die de afgelopen jaren vanuit Zuid-Europa oprukte. "Sinds vorig jaar hebben we het kaasjeskruiddikkopje op het eiland", vertelt Kraaijeveld. Ook verwacht hij dat soorten als de hop en de bijeneter zich in de toekomst vaker op Goeree-Overflakkee zullen laten zien.

Tegelijkertijd verdwijnen soorten die juist afhankelijk zijn van koelere omstandigheden steeds verder naar het noorden. Volgens Kraaijeveld is het verschuiven van leefgebieden op zichzelf niet nieuw. "De natuur is gewend om op te schuiven naar het noorden als het warmer wordt en naar het zuiden als het kouder wordt. Het enige verschil nu is dat wij als mensen het overgrote deel van het land gebruiken voor landbouw of steden. Dus de mogelijkheden om simpelweg op te schuiven zijn voor veel soorten niet meer zo vanzelfsprekend."

Naast het volgen van deze ontwikkelingen wil de NLGO vooral het bewustzijn vergroten. De vereniging organiseert daarom lezingen, excursies en cursussen en brengt drie keer per jaar het verenigingsblad Sterna uit. Kraaijeveld hoopt dat inwoners met andere ogen naar hun omgeving gaan kijken. "Je hoeft niet in een werkgroep te zitten om ervan te kunnen genieten. Wandelen, fietsen, gewoon ergens op je gemakje zitten en het geluid maar op je af laten komen. Of althans de stilte, want die plekken hebben we gelukkig ook nog op het eiland."

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