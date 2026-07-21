Surfongevallen op de Brouwersdam: onkunde, omstandigheden of pure pech?





De afgelopen periode vonden op en rond de Brouwersdam meerdere ernstige surfongevallen plaats. Zo kwamen twee watersporters om het leven en moesten hulpdiensten meerdere keren uitrukken voor watersporters in de problemen.

Maandag 22 juni verdronk aan het einde van de middag een kitesurfer op de Brouwersdam Buitenzijde in Ouddorp. Het slachtoffer, afkomstig uit Duitsland, werd door een omstander uit het water gehaald en op het strand gebracht, waarna direct de hulpdiensten werden gealarmeerd.

Het slachtoffer is geruime tijd gereanimeerd, maar ondanks de inzet van de hulpdiensten overleed hij ter plaatse. “Er stonden werknemers van ons les te geven en die waren er als de kippen bij. Maar die persoon was niet meer te redden. Alles wat ze konden doen, hebben ze gedaan. Die man bleek achteraf een hartafwijking te hebben. Dit ongeval was dus pure pech,” vertelt Jorgen Borsboom van Natural High.

Veilig het water op

Ervaren kitesurfer Erik vindt kitesurfen geen gevaarlijke sport als je je verstand gebruikt en de weerapps in de gaten houdt. “Als je die veiligheidsmaatregelen in acht neemt, wordt het allemaal een stuk veiliger. Je moet sowieso altijd beginnen met lessen voordat je het water op gaat. Ga eerst oefenen met een kite op het strand. Als dat goed gaat, kun je het op het water proberen.”

Inzet van hulpdiensten

In geval van een melding wordt altijd een ambulance ter plaatse gestuurd. Als een locatie moeilijk bereikbaar is, komt de brandweer vaak mee, omdat die beschikt over middelen en voertuigen die op plekken kunnen komen waar een gewone auto niet kan komen. “De politie wordt eigenlijk altijd meegestuurd. Stel dat het ongeval fataal is, dan moet er een politieonderzoek plaatsvinden om te onderzoeken wie het slachtoffer is, waar de familie zich bevindt en wat er verder moet gebeuren. Dat soort zaken,” vertelt wijkagent Arij Weijler uit Ouddorp. “Mogelijk moet er ook een spoedtransport plaatsvinden. Dat is heel vaak van hier naar Rotterdam en dat moet de politie regelen. Dat zijn allemaal dingen waar je vaak niet bij stilstaat, maar waar de politie wel een rol in speelt.”

Volgens Rick Jendrusch van Surf- en Zeilschool Brouwersdam moeten surfers beseffen dat zij in de natuur aan het sporten zijn. “Je moet altijd opletten wat de weersomstandigheden zijn. Stel jezelf de vraag of je vandaag het water op kunt. Dat zijn afwegingen die je altijd voor jezelf moet maken,” aldus Jendrusch. Het aantal kitesurfers is de afgelopen jaren flink gegroeid en daarmee neemt ook de kans op ongelukken toe. “Het aantal plekken waar je mag kitesurfen wordt echter kleiner. Je krijgt dus meer kiters en minder ruimte,” sluit Borsboom af.

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Door Internetredactie Omroep Archipel