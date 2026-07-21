WSV Battenoord bedankt vrijwilligers met rondvlucht boven Grevelingen





Watersportvereniging Battenoord heeft vijf leden van de havencommissie bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Deze vrijwilligers mochten in juli 2026 mee met een rondvlucht in een Piper PA-28-151 Cherokee Warrior.

De waardering van de WSV ging uit naar Jeroen Akkermans, Vincent Vogelaar, Jan Waasdorp, Leendert Boudesteijn en Frank/Janine Boerboom. Zij hebben het afgelopen jaar een grote bijdrage geleverd aan de bouw van de wiependam, de D-steiger, de varende erfgoedsteiger en de zwemsteiger. Ook aan de totstandkoming van de financiering hebben zij meegewerkt.

Deze werkzaamheden stonden in het teken van het LEADER-project, waarbij de steigers zijn verbeterd en de haven is opgeknapt. LEADER is een Europese subsidieregeling die lokale initiatieven ondersteunt die bijdragen aan de ontwikkeling en leefbaarheid van een gebied.

Zelf sturen

Tijdens de twee rondvluchten mochten enkele leden onder begeleiding zelf het stuur hanteren en kregen zij uitleg over het vliegen, inclusief ondersteuning bij het opstijgen en landen. Vanaf vliegveld Midden-Zeeland vlogen ze over Goes, de Zeelandbrug, Bruinisse, Battenoord en Willemstad. Vanuit de lucht hadden zij zo een goed uitzicht op de haven en het werk waaraan zij hebben bijgedragen.

Volgens de vereniging is het belangrijk om niet alleen te profiteren van de inzet van vrijwilligers en leden, maar ook om waardering te tonen voor de mensen die zich daarvoor inzetten. "Juist daardoor blijft WSV Battenoord een levendige vereniging."

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Door Internetredactie Omroep Archipel