Frans-Pieter en Dieuwke lopen de Omloop voor het goede doel





Steeds meer mensen koppelen een sportieve uitdaging aan een goed doel. Dat is ook te zien bij de Omloop van Goeree-Overflakkee op 28 en 29 augustus 2026. Frans-Pieter Huizer en Dieuwke Born lopen de tocht van 110 kilometer om geld op te halen voor een goed doel dat hen persoonlijk raakt.

Door Connie Bestman

Van een beermile voor KiKa en een voetbaltoernooi voor het Ronald McDonald Huis en de Zeeuwse WensAmbulance tot 250 kilometer wandelen in een maand voor mensen met MS. Het lijkt erop dat steeds vaker een geldinzameling wordt gekoppeld aan een sportieve prestatie. "Sinds 2023, toen wij het bestuur hebben overgenomen, zien wij ook dat deelnemers op eigen titel een goed doel aan zich koppelen. Dit is hartstikke goed vinden wij. Dus promoten wij ook dat deelnemers dit doen, soms ook via onze socials", vertelt Wilko de Vos van Stichting Omloop Goeree Overflakkee.

Neefje als inspiratie

Frans-Pieter Huizer loopt de Omloop voor KiKa, en in het bijzonder voor zijn neefje Tjeerd uit Dirksland. Op driejarige leeftijd kreeg hij de diagnose rhabdomyosarcoom: een zeldzame en agressieve vorm van kinderkanker. Deze vorm van kanker kreeg eerder landelijke aandacht door het verhaal van Jade Kops, die ook aan rhabdomyosarcoom leed en eerder dit jaar overleed.

Frans-Pieter is afkomstig uit Stad aan ’t Haringvliet, maar woont inmiddels met zijn vriendin in Den Haag. Zijn familie en vrienden wonen nog op het eiland en ergens in zijn hoofd is het idee om de Omloop te lopen er altijd geweest. "Het voelt toch alsof je het als Flakkeeënaer verplicht bent om het een keer te lopen", vertelt hij.

Zijn neefje, dat inmiddels 4,5 jaar oud is, geeft hem extra motivatie om mee te doen. Uitgebreid vertelt Frans-Pieter over het heftige traject waar het gezin van zijn zus doorheen is gegaan. "Na de diagnose stond meteen alles op zijn kop. Je hoort er natuurlijk vaker over, maar nu maak je het van dichtbij mee." Tjeerd is onder meer behandeld in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en afgelopen jaar is de hoofdbehandeling afgerond.

Leven in spanning

Nu heeft hij nog nabehandelingen met chemo in tabletvorm en regelmatige controles. "Het kan weer terugkomen dus hij ligt onder een vergrootglas. Zo moeten ze bij koorts meteen naar een oncoloog", beschrijft hij de onzekerheid van het gezin. "Ook na een controle is het elke keer spannend. Soms weet je vlot de uitslag en soms is er twijfel en volgt meer onderzoek. Je leeft de hele tijd in spanning."

Het gaat nu "de betere kant op" met Tjeerd die ook mag meedoen aan een onderzoeksbehandeling waarmee de kans op terugkeer verkleind wordt. Omdat onderzoek naar deze zeldzame vorm van kanker hard nodig is, was de keuze om voor KiKa geld in te zamelen snel gemaakt. Om zich voor te bereiden doet hij doordeweeks aan crossfit en maakt in het weekend wandeltochten. De training begon met tien kilometer wandelen en dit wordt elk weekend opgebouwd. "Met het goede doel in mijn achterhoofd komt het mentale deel wel goed, maar mijn lichaam moet het ook aankunnen."

Van vrienden heeft hij al Omloopverhalen gehoord over de nacht, het strand en de Slikken, maar hij ziet vooral op tegen het totaal aantal kilometers. "Tot vijftig kilometer kun je trainen, alles daarna loop je voor de eerste keer."

En door de ruim 2.000 euro die inmiddels op de teller staat, is uitstappen ook geen optie meer voor hem. "Je voelt de druk wel", geeft hij aan. "Met een paar honderd euro was ik al blij en ik sta ervan te kijken dat er al zoveel is gedoneerd. Het voelt wel dubbel, want ik heb nog niets gedaan."

Doneren voor dit goede doel kan via Supporta.

Oude manegepaarden

Een heel ander doel is dat van de 25-jarige Dieuwke Born. Zij woont op een boerderij in Sommelsdijk met haar man Marvin en wil met haar deelname aan de Omloop zoveel mogelijk geld inzamelen voor Stichting 't Olde Manegepeerd. "Als klein meisje was ik al gek op paarden", vertelt Dieuwke. Van haar achtste tot haar zeventiende reed ze op een manege. "Toen ik ging studeren ben ik overgestapt op verzorgpaarden, zodat ik toch kon blijven rijden."

Stichting ’t Olde Manegepeerd is een stichting uit Overijssel die zich inzet voor manegepaarden die met pensioen mogen. "Het is voor maneges niet altijd mogelijk om pensioen te bieden voor de paarden die geen lessen meer kunnen lopen. Soms wordt er dan nog wel eens gezocht naar een manegeruiter die een paard wil kopen, maar dat lukt ook niet altijd." Bij de stichting zorgen vrijwilligers voor de opgevangen paarden. "Ik weet hoe hard de paarden op maneges moeten werken en vind het belangrijk om nu wat terug te doen voor hen. Juist daarom was de keuze voor de stichting snel gemaakt."

Veel asfalt

Dieuwke liep de Omloop voor het eerst helemaal in 2025. "Ik vond het heel spannend. De twee edities ervoor heb ik gesupporterd bij m’n man, dus ik wist wel een beetje wat er ging gebeuren. Maar zelf meedoen is dan best anders. En ik heb niet de beste knieën dus dat moest ik wel goed in de gaten houden. Van tevoren heb ik ook best wat getraind, om me zowel fysiek als mentaal enigszins voor te bereiden."

Het nachtelijke stuk over het strand en de Slikken was voor haar niet het moeilijkste deel van de route. "Dat was juist het laatste stuk na Oude-Tonge. Dan gebeurt er niet veel meer en is het vooral veel asfalt. En het feit dat mensen tien kilometer voor de finish al zeiden ‘je bent er bijna hoor!’ Terwijl dat nog twee uur lopen is haha, dat werkt ook niet echt mee."

Deze keer koppelt ze haar deelname aan een geldinzameling. "Het smaakte toch naar meer begin dit jaar, maar ik wilde het lopen eigenlijk nog zinvoller maken. Ik hoop natuurlijk de finish te halen, maar als ik ondertussen ook nog een mooi bedrag kan ophalen, is mijn doel helemaal geslaagd."

Wie het doel wil steunen, kan via Doneerveilig geld doneren.

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