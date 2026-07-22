Warm weer vergroot kans op cercospora en roest in suikerbieten





Het Nederlandse bieteninstituut IRS waarschuwt suikerbietentelers op Goeree-Overflakkee en in de regio voor bladschimmels. Door het warme weer kunnen de schimmels zich snel verspreiden. Daarom is het belangrijk om de bieten de komende weken goed te controleren.

Het IRS vraagt telers op de Zuid-Hollandse Eilanden, de Zeeuwse Eilanden en het zandgebied van West-Brabant om hun bietenpercelen elke week te controleren. Daarbij moeten zij letten op kleine vlekken op de bladeren. Als er bladschimmels worden gevonden, adviseert het instituut om op tijd maatregelen te nemen. Zo kan verdere schade aan het gewas worden beperkt.

Volgens het IRS groeit vooral de schimmel cercospora goed bij hoge temperaturen. Daardoor neemt de kans op nieuwe besmettingen toe tijdens warm weer.

Ook op percelen waar nog geen schimmel is gevonden, blijft het volgens het IRS belangrijk om goed te blijven controleren. Dat geldt vooral voor percelen waar eerder een grote kans op besmetting was.

Telers die niet zeker weten of zij te maken hebben met een bladschimmel, kunnen advies vragen aan hun teeltadviseur of aan de diagnosedienst van het IRS. Voor andere delen van Nederland geldt op dit moment geen speciale waarschuwing. Wel adviseert het instituut ook daar om de bieten regelmatig te controleren.

Bekend probleem

Een boer uit Herkingen die suikerbieten verbouwt, geeft aan dat het probleem “altijd al zo is geweest” en ze elk jaar een paar keer hiervoor worden gewaarschuwd. “Voor ons als teler is het niet bijzonder. We checken het zelf en in de regio worden diverse metingen verricht. Er wordt een waarschuwing gegeven als er in de regio verhoogde kans is op bladschimmels.”

Fungiciden werken het beste vroeg in de aantasting of preventief wanneer de infectiedruk hoog is. Bij aanhoudend warm en vochtig weer kan een herhaalbehandeling na ongeveer tweeënhalve tot drie weken nodig zijn. “Als het niet zo vochtig is, dan is de kans op een besmetting kleiner en hoeft dat niet.”

Suikerbieten kunnen ook bij droogte en zonder beregening worden aangetast door bladschimmels zoals Cercospora. Niet zozeer regen, maar vooral een hoge luchtvochtigheid in een dicht gewas en warme temperaturen zorgen voor een verhoogde kans op bladschimmels. Door verdamping en dauw blijft het bladerdek 's nachts vochtig, terwijl temperaturen tussen de 15 en 30 graden gunstig zijn voor schimmelgroei. Sporen kunnen dan snel kiemen en schade veroorzaken. “Wind is de beste oplossing, dan droogt het snel”, vertelt hij.

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Door Internetredactie Omroep Archipel