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Imkers op Goeree-Overflakkee maken zich op voor oogst van zomerhoning

Imkers op Goeree-Overflakkee maken zich op voor oogst van zomerhoning - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 21 juli 2026

Juli is voor veel imkers een belangrijke maand. In deze periode oogsten zij de zomerhoning, die honingbijen in de afgelopen weken hebben gemaakt van nectar uit bloeiende planten, bomen en kruiden. De kwaliteit en hoeveelheid honing hangen af van het weer en het aanbod van bloemen. Tegelijk controleren imkers de gezondheid van hun bijenvolken en bereiden zij deze voor op de rest van het seizoen.


Bij Imkerij Achter het Duneck, tussen de Westduinen en het Vogelduin in Oudorp, staan tientallen bijenkasten met samen ongeveer 40.000 honingbijen. Rondom de imkerij ligt een natuurtuin met zowel spontaan gegroeide planten als beplanting die speciaal is aangelegd om bijen van nectar en stuifmeel te voorzien.

Volgens de imker was de oogst van de voorjaarsbloei goed. De zomerhoning die binnenkort wordt geoogst, bestaat naar verwachting vooral uit nectar van lindebomen. Hoe groot de uiteindelijke opbrengst wordt, hangt af van de weersomstandigheden. Warm en zonnig weer zorgt ervoor dat bijen veel kunnen vliegen, maar langdurige droogte kan ervoor zorgen dat bloemen minder nectar produceren.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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