Bedrijvenpark Oostflakkee breidt uit met duurzame vierde fase





De gemeente Goeree-Overflakkee verwacht vanaf 2029 nieuwe bedrijfskavels uit te geven op de vierde fase van Bedrijvenpark Oostflakkee in Oude-Tonge. De plannen voor de uitbreiding zijn donderdag 16 juli 2026 gepresenteerd en zetten in op een duurzaam bedrijvenpark met een zelfstandig energienet en ruimte voor vooral lokale ondernemers.

Het doel van het BPO is om meer werkgelegenheid te creëren en de lokale economie te versterken. In de plannen speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo moet het bedrijventerrein zo veel mogelijk zijn eigen energie opwekken en moeten de bedrijven streven naar circulariteit en innovatief zijn.

Zelfstandig energienet

Volgens planeconoom Carolien Kranse is een zelfvoorzienend energiepark met een zelfstandig energienet de enige oplossing door de netcongestie. “Anders zijn we pas in 2032 of in 2035 als het tegenzit aan de beurt.” Ze geeft aan dat dit nog wel “een flinke klus” is waarvoor nader onderzoek nodig is.

Ook worden er momenteel subsidiemogelijkheden onderzocht, zoals voor klimaatadaptie. “We hebben overleg met onze subsidiecoördinator of er meer potjes zijn waar we dankbaar gebruik van kunnen maken”, aldus Kranse.

Ze vertelt tijdens de presentatie dat het bedrijvenpark vooral bedoeld is voor het eiland zelf. “We willen lokale ondernemers eerst de ruimte geven om in aanmerking te komen.” Daarbij richt de gemeente zich vooral op het midden- en kleinbedrijf. Uit een behoefterapport zou blijken dat daar de meeste behoefte aan is.

Geen vrachtwagenparkeerplaatsen in openbare ruimte

Op de locatie komt een mengeling van verschillende kavels. Deze kunnen lopen van 1500 tot 5000 m2. Enkele grote kavels zouden kunnen worden samengevoegd tot maximaal 1 hectare. Voor de bedrijven geldt dat het parkeren op eigen terrein plaatsvindt. Zo komen er geen grote vrachtwagenparkeerplaatsen in de openbare ruimte.

Tot de eerste kavels in 2029 worden uitgegeven, werkt de gemeente onder meer aan het stedenbouwkundig plan, de wijziging van het omgevingsplan, het bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van een zelfstandig energienet.

Voor de gemeenteraadsvergadering van 17 september 2026 staat de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten gepland.

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Door Internetredactie Omroep Archipel