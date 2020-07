Atalanta wint tuinvlindertelling in Zuid-Holland

Van 4 t/m 26 juli 2020 organiseerde De Vlinderstichting voor de 12e keer de tuinvlindertelling. Dankzij deze telling weet De Vlinderstichting welke vlinders er in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie kunnen ze vlinders beter helpen en beschermen.

Alle waarnemingen werden gemeld via www.vlindermee.nl. In Zuid-Holland werden ruim 2000 tellingen gedaan in meer dan 700 tuinen. Landelijk werden bijna 14.000 tellingen doorgegeven, in ruim 4.500 tuinen.

Koploper in Zuid-Holland: atalanta

De landelijke nummer 1 was al heel erg snel duidelijk: de atalanta. Deze relatief grote, oranje met zwarte vlinder was behoorlijk talrijk in 2020. Hij werd in 83% van de tuinen waargenomen. Ook in Zuid-Holland stond deze vlinder op nummer 1. De dagpauwoog werd tweede. Het klein koolwitje werd landelijk derde.

Top 5 in Zuid-Holland

Atalanta Dagpauwoog Klein koolwitje Groot koolwitje Boomblauwtje

Bekijk alle resultaten op www.vlinderstichting.nl/vlindermee/resultaten