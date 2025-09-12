Atoombunker geopend op Open Monumentendag, wij namen alvast een kijkje

Op zaterdag 13 september 2025 opent Rijkswaterstaat de deuren van de Haringvlietsluizen voor het publiek in het kader van Open Monumentendag. Bezoekers krijgen tijdens een rondleiding de gelegenheid om niet alleen het monumentale bouwwerk te verkennen, maar ook een blik te werpen op de atoombunker die op het terrein van Rijkswaterstaat in Stellendam ligt.

De Koude Oorlog

De atoombunker bij de Haringvlietdam werd gebouwd in de jaren van de Koude Oorlog, als voorzorgsmaatregel tegen een mogelijke nucleaire dreiging. De Koude Oorlog, die duurde van 1945 tot 1991, was een periode van spanning tussen het kapitalistische westen en de communistische Sovjetunie. De machtsblokken dreigden met kernwapens, maar tot een echte oorlog kwam het niet. Wel leidde de dreiging van de Koude Oorlog tot de bouw van veel ondergrondse schuilplaatsen, vaak in het striktste geheim. Om de geheimhouding te vergemakkelijken en om kosten te besparen, werd de aanleg zoveel mogelijk gecombineerd met andere bouwwerkzaamheden. Zo ook tijdens de bouw van de Haringvlietdam, die in 1971 werd geopend.

Douche

De atoombunker was speciaal ingericht voor de medewerkers van Rijkswaterstaat die verantwoordelijk waren voor het bedienen van de Haringvlietsluizen. In geval van een nucleaire aanval, zouden de medewerkers bij binnenkomst van de bunker hun kleding moeten verwijderen om besmetting met radioactief materiaal te voorkomen. De kleding werd in een speciale bak gegooid, waarna de medewerkers zich onder de douche moesten reinigen. Na de douche konden zij zich weer aankleden en naar de verblijfsruimtes gaan, die waren uitgerust met stapelbedden en basisvoorzieningen zoals een badkamer en een keuken.

De bunker was bedoeld voor het tijdelijk verblijf van sluisbedienaars, die in shifts werkten. Ondanks de veilige omstandigheden in de bunker, zouden de medewerkers alsnog naar buiten moeten gaan om de sluizen te bedienen, waarna ze opnieuw het proces van decontaminatie zouden moeten doorlopen.

Historisch belang

De atoombunker is een uniek onderdeel van de geschiedenis van de Haringvlietsluizen en biedt een kijkje in de tijd van de Koude Oorlog. Rijkswaterstaat biedt bezoekers op Open Monumentendag niet alleen de kans om het technische aspect van de sluizen te verkennen, maar ook om meer te leren over het historische belang van de bunker in deze periode van de Nederlandse geschiedenis.

Door Internetredactie Omroep Archipel