Ziekenhuis Dirksland verkort wachttijd bij veelvoorkomende operaties

In het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland kunnen patiënten met een liesbreuk, navelbreuk of galblaasproblemen sinds kort sneller terecht voor onderzoek en behandeling. Wie via de huisarts wordt doorverwezen, krijgt binnen twee werkdagen een afspraak op de polikliniek Chirurgie. Tijdens dat eerste bezoek wordt direct een behandelplan opgesteld, inclusief een operatiedatum. Dat vertelt chirurg Gijs Iordens van het ziekenhuis.

Volgens Iordens willen patiënten vooral snel duidelijkheid over wat er aan de hand is en wanneer zij geholpen kunnen worden. “Veel mensen vinden het belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn,” zegt hij. “Daarom zorgen we dat ze binnen korte tijd een diagnose en een datum voor de operatie krijgen.”

De aanpak is bedoeld voor volwassenen die in goede lichamelijke conditie zijn. Na verwijzing door de huisarts neemt het ziekenhuis binnen twee werkdagen contact op. Het eerste bezoek vindt binnen een week plaats, waarbij de chirurg de diagnose bevestigt. Als de situatie duidelijk is, wordt dezelfde dag nog het behandelplan gemaakt en de operatiedatum vastgesteld. De ingreep volgt vervolgens binnen vijf weken.

Het ziekenhuis benadrukt dat de snelheid geen invloed heeft op de kwaliteit van zorg. Er zijn vaste operatietijden gereserveerd voor deze groep patiënten, zodat de planning overzichtelijk blijft. “We leveren dezelfde zorg als altijd,” zegt Iordens. “Alleen het proces is efficiënter ingericht.”

De nieuwe werkwijze wordt volgens het ziekenhuis positief ontvangen. Patiënten waarderen vooral dat ze niet weken hoeven te wachten en snel weten wanneer hun operatie plaatsvindt. Dat zorgt, aldus Iordens, voor meer rust en minder onzekerheid.

Door Internetredactie Omroep Archipel