Haringvlietbrug gaat minimaal een half jaar dicht

De Haringvlietbrug gaat waarschijnlijk in 2031 minimaal zes maanden dicht voor een grote vernieuwing. Rijkswaterstaat wil het vaste brugdek vervangen, waardoor verkeer tussen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland flinke hinder zal ondervinden.

De Haringvlietbrug in de A29 is een belangrijke schakel tussen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland en een belangrijke route voor internationaal verkeer. Door steeds meer en steeds zwaarder verkeer heeft de stalen kokerbrug uit 1964 last van vermoeiingsverschijnselen en zijn er scheuren ontstaan.

In 2023 is het beweegbare deel (de klep) vervangen omdat dat dringend nodig was. Rijkswaterstaat bereidt nu de vernieuwing van het vaste deel voor. Daarvoor wordt in de planfase de vernieuwingsvariant uitgewerkt van een volledige vervanging van het brugdek op de bestaande pijlers. Dit doen ze in samenwerking met ingenieursbureaus Arup en Tauw.

Varianten voor vernieuwing

Er zijn een aantal alternatieven voor vernieuwing onderzocht. Van het renoveren van het bestaande brugdek tot een nieuwe brug ernaast. Alle resultaten zijn (inclusief verschillende uitvoeringswijzen) naast elkaar gelegd, waarbij is gekeken naar uitvoeringskosten, hinder voor het wegverkeer, hinder voor de (hoge)scheepvaart, proceduretijd en uitvoeringsduur.

Het vervangen van het brugdek op de bestaande pijlers kwam, op basis van deze voorwaarden, daar als best haalbare variant voor de vernieuwing uit. Dit alternatief wordt daarom verder onderzocht en uitgewerkt in de komende jaren.

Planfase

In de planfase onderzoekt Rijkswaterstaat onder andere de effecten van de vernieuwing op de natuur en de gevolgen voor verkeer en scheepvaart. Hierbij wordt de omgeving betrokken via een projectprocedure.

Deze projectprocedure start begin 2026 met de publicatie van de kennisgeving voornemen en participatie, gevolgd door het uitvoeren van een verkenning en een ontwerp-projectbesluit. Vervolgens wordt een definitief projectbesluit genomen. De verwachting is dat de vernieuwing van de Haringvlietbrug start in 2031 of 2032.

Hoe lang de Haringvlietbrug hiervoor afgesloten moet worden voor het (vaar)wegverkeer is nog niet duidelijk.

Door Internetredactie Omroep Archipel