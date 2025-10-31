Groene Stranden in vitrine te zien op verschillende locaties

Vanaf de laatste week van oktober 2025 is er een vitrine te bekijken over Het Groene Strand. De tentoonstelling reist langs twintig locaties op het eiland en wordt georganiseerd door Stichting Podium Goeree-Overflakkee. Vrijwilligers zorgen voor gratis wisselende exposities en leggen uit wat een Groen Strand is, waarom het belangrijk is en waar op het eiland deze stranden zijn gerealiseerd.

Het initiatief laat zien hoe natuur en menselijke activiteiten op de stranden beter kunnen samenwerken. Landelijk wordt geprobeerd om meer aandacht te geven aan de natuur op de stranden en door informatie te delen, hopen de organisatoren dat bezoekers en inwoners het belang hiervan beter begrijpen.

In de vitrine is ook te zien wat er allemaal nodig is om een Groene Strandwimpel te krijgen. Vrijwilligers van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee dragen hieraan bij door regelmatig het strand met de hand schoon te maken.

De vitrines wisselen om de zes weken van locatie. Op de website van Stichting Podium Goeree-Overflakkee is te zien waar de vitrine op welk moment staat. Meer informatie over Het Groene Strand is beschikbaar via Stichting Duinbehoud.

Door Internetredactie Omroep Archipel