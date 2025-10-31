Flakkees natuureiland Hompelvoet in de spotlight bij tv-programma

Op 21 oktober 2025 stond het Flakkeese natuureiland Hompelvoet centraal in een aflevering van het televisieprogramma BinnensteBuiten. In de uitzending bezochten boswachters Marieke Schatteleijn en Merijn Loeve het eiland om de zeldzame herfstschroeforchis in bloei te laten zien. Boswachter Melanie van Zweeden vertelt hoe de opnames zijn verlopen en waarom Hompelvoet is gekozen.

Staatsbosbeheer werkt samen met BinnensteBuiten en levert af en toe onderwerpen aan het programma. Van Zweeden: “Nu hadden we de bloei van de herfstschroeforchis aangedragen, omdat deze zeldzaam is in Nederland en dat vonden ze een interessant onderwerp om te belichten.” Volgens haar is het eiland zelf bijzonder omdat er weinig bezoekers komen: “Tijdens het broedseizoen zelfs geen.” De rust zorgt ervoor dat zeldzame planten kunnen groeien en dat vogels kunnen uitrusten, zoals trekkende vogels in de herfst en broedende vogels in de lente en zomer, zoals de brandgans en de scholekster.

De opnames zijn volgens Van Zweeden goed verlopen. Het was even spannend of de bloeiende herfstschroeforchis nog in beeld gebracht kon worden, omdat de opnames waren verschoven van augustus naar september. Ook het weer was gunstig: “Het was tot 15:00 uur stralend weer, waardoor de crew hele mooie beelden heeft kunnen draaien. Daarna begon het met waaien en kwamen er donkere wolken onze kant op, dus toen hebben we onze schipper Nellie snel gebeld om ons weer terug op te halen van het eiland.” De boswachters en de crew konden in de tussentijd schuilen in het voormalig vogelwachtershuisje.

Van Zweeden vindt dat de aflevering het unieke van het eiland goed laat zien, vooral de zoet-zoutovergangen. Doordat er geen eb en vloed is in het Grevelingenmeer, verschuift de vegetatie van zoutwaterplanten aan de randen naar zoetwaterplanten in het midden: “Aan de randen is er zoutwatervegetatie te vinden zoals zeekraal, wat langzaam in het midden van het eiland wordt afgewisseld door zoetwaterplanten zoals de watermunt.”

Bescherming

Het ontbreken van getijden zorgt voor een constant waterpeil, waardoor nesten niet kunnen wegspoelen. Dit in combinatie met het ontbreken van roofdieren maakt het eiland geschikt als veilige broedplek voor verschillende soorten vogels. Ook het beheer van het eiland speelt een rol in de bescherming van zeldzame soorten. Van Zweeden legt uit dat begrazing met runderen en fjordenpaarden en maaibeheer bijdraagt aan het behoud van bepaalde planten: “Op deze manier is er ruimte voor onder andere de herfstschroeforchis, groenknolorchis, harlekijn en parnassia.”

Bezoekers kunnen het eiland buiten het broedseizoen tussen 15 maart en 15 augustus per boot bezoeken. Er is een aanlegsteiger aan de noordoostkant van het eiland, vanwaar een wandeling door het natuurgebied mogelijk is.

De aflevering is hier online te bekijken.

Door Internetredactie Omroep Archipel