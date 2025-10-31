Help mee cadeautjes in te zamelen voor wie het minder breed heeft

Cherity Re-Use, onderdeel van Stichting Goed voor Goed, begint dit jaar opnieuw met het inzamelen van cadeautjes voor gezinnen die financieel niet genoeg ruimte hebben om de feestdagen te vieren. De actie, genaamd Feestmaand Actie, loopt tot 21 november 2025. Iedereen kan nieuwe cadeautjes of ongebruikte producten inleveren bij Goed voor Goed in Sommelsdijk. Ook winkels kunnen meedoen door een inzamelpunt te starten of zelf een actie te organiseren.

Moeilijke periode

Volgens Cherity Re-Use zijn de feestdagen een moeilijke periode voor gezinnen met een krappe beurs. “Kinderen willen graag meedoen met het feestgevoel, maar dat is niet vanzelfsprekend als er thuis geen geld is voor cadeautjes of iets lekkers. Ouders voelen zich vaak schuldig of verdrietig. Daarom starten wij de actie in november, zodat gezinnen nog tijd hebben om iets te verzamelen,” zegt een woordvoerder van de organisatie. Dit jaar hoopt Cherity Re-Use ongeveer 60 gezinnen te kunnen helpen.

Alle nieuwe cadeaus zijn welkom, van doucheproducten en speelgoed tot sieraden en huisaccessoires. Cadeaus voor mannen zijn vaak schaars en extra gewenst. Mensen kunnen ook geld doneren, zodat de organisatie gericht kan inkopen.

Welke winkels meedoen is nog niet bekend, omdat de actie net is gestart. “Sommige winkels doneren restpartijen of zetten een inzamelbox neer, en ook particulieren komen spontaan langs met cadeaus. Vorig jaar deed bijvoorbeeld Zeeman een inzameling, wat hartverwarmend was,” aldus de woordvoerder. Cherity Re-Use benadrukt dat ze volledig afhankelijk zijn van donaties en niet altijd kunnen voorspellen hoeveel cadeaus beschikbaar zullen zijn. “Maar we doen altijd ons best,” voegt de organisatie toe.

Verzamelen

Cadeaus kunnen van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:00 tot 15:00 uur worden ingeleverd bij Goed voor Goed in Sommelsdijk. Daarbij moet worden vermeld dat de pakjes voor Cherity Re-Use bestemd zijn. Alle ingezamelde cadeaus worden vervolgens verzameld en in een speciale winkel neergezet, waar gezinnen de gratis cadeaus kunnen uitzoeken. Op die manier kunnen zij zelf kiezen welke cadeaus het beste bij hen passen.

Door Internetredactie Omroep Archipel