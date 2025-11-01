Wat verandert er in het openbaar vervoer vanaf 14 december?

Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen op maandag 17 november 2025 meer te weten komen over de veranderingen in het openbaar vervoer in hun regio. De informatieavond wordt gehouden van vijf tot zeven uur in Het Diekhuus in Middelharnis. De bijeenkomst is een initiatief van vervoerder Transdev, in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland. Tijdens de avond wordt uitleg gegeven over de nieuwe dienstregeling die op 14 december 2025 ingaat.

De provincie Zuid-Holland heeft het vervoerplan voor de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee goedgekeurd, daarmee is vastgelegd hoe het busvervoer er de komende jaren uit zal zien. Transdev neemt het openbaar vervoer in deze regio’s over en voert het plan uit. Het vervoerplan is opgesteld in overleg met gemeenten, buurtbusverenigingen en andere betrokken organisaties.

Meer bussen

Volgens het plan gaan op Goeree-Overflakkee in de spits bussen elke 7½ minuut rijden in plaats van elke 10 minuten. Ook komen er vaste buslijnen terug in kleinere dorpen, zoals Stad aan ’t Haringvliet en Herkingen. Daar rijdt vanaf december ieder uur een bus, ook in het weekend, zonder dat reizigers hoeven te reserveren. Het aantal gegarandeerde overstappen wordt uitgebreid, onder meer in Heinenoord, Stellendam en Numansdorp. Alle bestaande bushaltes in de regio blijven behouden. De definitieve dienstregeling wordt binnenkort gepubliceerd op de website van Transdev.

Inloopavond

Tijdens de bijeenkomst krijgen bezoekers informatie over onder meer het nieuwe lijnennet, de dienstregeling, de bussen die gaan rijden en de verschillende manieren van reizen en betalen, zoals de OV-chipkaart en OVpay. Ook is er uitleg over abonnementen, acties en het gebruik van de nieuwe reisapp. Medewerkers van Transdev, de gemeente en de provincie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee. Iedereen kan naar binnenlopen tussen 17:00 en 19:00 uur binnenlopen in Het Diekhuus, aan het Beneden Zandpad 7.

Door Internetredactie Omroep Archipel