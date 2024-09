Auto belandt in sloot na botsing op Plaatweg Melissant

Op dinsdagochtend 10 september 2024 is een auto in de sloot terechtgekomen op de Plaatweg in Melissant. Een automobilist schampte de dieplader van een vrachtwagen en een verkeersbord, waarna het voertuig in de naastgelegen sloot tot stilstand kwam.

Hulpdiensten, waaronder een ambulance, waren snel ter plaatse. De bestuurder van de auto is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.



Door Internetredactie Omroep Archipel