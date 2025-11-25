Auto belandt in sloot na uitwijkmanoeuvre

Dinsdag 25 november 2025 is aan het einde van de ochtend een auto van de N498 geraakt en in de sloot beland bij de kruising met de Bommelsedijk bij Achthuizen. Volgens de politie verklaarde de bestuurder dat hij moest uitwijken vanwege een voorrangskwestie, waarna het voertuig van de weg raakte, de dijk af reed en in de sloot tot stilstand kwam.

De twee inzittenden zijn in een ambulance nagekeken, maar raakten niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot gehaald.

Door Internetredactie Omroep Archipel