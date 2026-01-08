Politiek op donderdag: overzicht van week 2

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek.

SGP

De SGP heeft haar kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld en gaat hierbij voor ervaring. De partij vindt dat bij wisselingen in de raad vaak waardevolle kennis verloren gaat en kiest juist daarom voor ervaring en continuïteit. De eerste zes plaatsen worden ingevuld door huidige raadsleden met John de Geus als lijsttrekker. De hoogste nieuwkomer is Bart van 't Geloof uit Dirksland, voorzitter van de recent opgerichte SGP-Jongeren op het eiland. De partij vindt de lijst een evenwichtige mix van ervaring, betrokkenheid en vernieuwing en kijkt met vertrouwen en ambitie uit naar de verkiezingen. “Wij staan klaar om te blijven bouwen aan een betrouwbaar bestuur voor Goeree-Overflakkee”, aldus de SGP.

Water Natuurlijk

Water Natuurlijk maakt zich grote zorgen over PFAS-gifstoffen in het water en wil dat de lozing ervan stopt. Ze maken zich met name zorgen om landbouwbestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik sterk toeneemt. De toepassing van PFAS-pesticiden zou volgens hen in vier jaar tijd zijn verdubbeld. Schriftelijke vragen moeten meer duidelijkheid opleveren over de waterkwaliteit en oproepen tot een verbod op deze gevaarlijke stoffen. Ook wil de fractie weten wat het waterschap doet aan de verspreiding van de gifstoffen en wat de risico's voor de toekomst zijn.

