Update RAD: oud papier en pmd-zakken worden een week later alsnog opgehaald

Door gladheid op de wegen is de afvalinzameling in de week van 5 januari 2026 (week 2) aangepast op Goeree-Overflakkee. Dat meldt afvalinzamelaar RAD. Het afval wordt waar mogelijk opgehaald, maar uit veiligheidsoverwegingen kunnen sommige routes later worden gereden of helemaal vervallen. De situatie wordt dagelijks beoordeeld op basis van de weers- en wegomstandigheden.

Volgens RAD kunnen inwoners merken dat hun afval later dan normaal of niet wordt opgehaald. Als afval na 18:00 uur niet is ingezameld, vraagt RAD om containers en zakken niet aan de straat te laten staan, maar weer mee naar huis te nemen.

Aangepaste inzameling

RAD probeert in week 2 pmd-afval, oud papier en karton en bedrijfsafval zoveel mogelijk op te halen. Gft-afval wordt niet ingezameld en ook de RecycleHopper rijdt niet. De gft-routes worden niet ingehaald; de volgende inzameling staat over twee weken gepland. Op plaatsen waar oud papier en karton in week 2 niet zijn opgehaald, laat RAD in week 3 weten wanneer dit alsnog gebeurt. Pmd-zakken die zijn blijven staan, kunnen volgende week opnieuw worden aangeboden.

Informatie en meldingen

RAD houdt inwoners op de hoogte via de website en sociale media. Ook stuurt het bedrijf meldingen via de RAD-app bij veranderingen in de inzameling. De standaardherinneringen in de app kunnen niet tijdelijk worden uitgezet. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners een melding krijgen om hun gft-container aan straat te zetten, terwijl de inzameling niet doorgaat. RAD vraagt inwoners daarom de actuele informatiekanalen te blijven volgen.

