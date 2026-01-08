Winterweer, strooizout en een bescheiden weekmarkt

Ondanks de barre omstandigheden ging de weekmarkt in Middelharnis op woensdag 7 januari 2026 toch door, al was deze in een duidelijk kleinere opzet dan normaal.

In de ochtend viel er veel sneeuw. Toch lieten zowel marktkooplieden als bezoekers zich niet tegenhouden. De kraamhouders die er wel waren, kregen bezoek van klanten die de kou trotseerden om hun boodschappen te doen.

Gladheidsbestrijding

Om de wegen op Goeree-Overflakkee begaanbaar te houden, reden er strooiwagens. Het besluit om te strooien is gebaseerd op metingen. Twee factoren zijn daarbij belangrijk: vocht op het wegdek en een wegdektemperatuur onder het vriespunt.

Er staan op het eiland meetpunten die de temperatuur van het wegdek meten. De luchttemperatuur is namelijk geen goede maatstaf. Je auto kan bijvoorbeeld +3 graden aangeven, terwijl het wegdek al -1 graad is en dus glad kan zijn. Zodra de sensoren aangeven dat het wegdek onder nul komt, gaan de strooiwagens rijden.

Door Internetredactie Omroep Archipel