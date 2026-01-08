Gemeente houdt boot af: geen uitbreiding asielopvang op schepen

De gemeente Goeree-Overflakkee stelt al meerdere jaren, op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), twee tijdelijke noodopvanglocaties beschikbaar voor asielzoekers. De opvang vindt plaats op schepen in de buitenhaven van Stellendam en Middelharnis. De overeenkomst voor de opvang in Stellendam loopt tot 15 februari 2026. De opvang in Middelharnis loopt tot 1 september 2026.

De behoefte aan opvangplekken blijft groot. Daarom heeft het COA de gemeente eind 2025 gevraagd om de opvang in Stellendam met één jaar te verlengen, tot en met 15 februari 2027. Ook vroeg het COA om een nieuwe tijdelijke locatie te onderzoeken voor 170 opvangplekken. Dit verzoek is bedoeld als voorbereiding op het einde van de opvang in Middelharnis. Bij de start van de opvang in Middelharnis op 1 september 2024 is afgesproken dat deze locatie maximaal twee jaar in gebruik zou zijn.

Besluit van het college

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten niet in te stemmen met deze verzoeken. Het college wil voor de nieuwe politiek-bestuurlijke periode de ruimte geven om, op basis van een zorgvuldig locatieonderzoek, keuzes te maken over de totale opvangopgave in de gemeente. Het onderzoek richt zich op opvang op schepen in de havens van Goeree-Overflakkee.

Opgave Goeree-Overflakkee

Om in de tussentijd te blijven voldoen aan de opvangopgave, verlengt het college de noodopvang in Stellendam met zes maanden, tot 1 september 2026, waardoor de opvangperiodes van de schepen in Stellendam en Middelharnis gelijklopen. De opvangopgave van Goeree-Overflakkee komt voort uit het regionale opvangplan voor Rotterdam-Rijnmond. Dit plan is opgesteld in het kader van de Spreidingswet. In het plan is afgesproken dat Goeree-Overflakkee in totaal 280 opvangplekken voor asielzoekers realiseert.

