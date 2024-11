Auto botst tegen boom op Geldersedijk: bestuurder overleden

In de vroege ochtenduren van zaterdag 9 november 2024 is een auto op de Geldersedijk, tussen Dirksland en Herkingen, tegen een boom gebotst. De automobilist, een 25-jarige man uit Goeree-Overflakkee, kwam hierbij om het leven. Het voertuig was volgens een politiewoordvoerder door een voorbijganger aangetroffen.

Rond 05:30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd en waren snel ter plaatse. Ondanks hun snelle inzet mocht hulp helaas niet meer baten.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval.



Door Internetredactie Omroep Archipel