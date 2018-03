Auto door het ijs gezakt in Ooltgensplaat

Op de vroege morgen van zaterdag 3 maart 2018 is er in Ooltgensplaat een eenzijdig ongeval gebeurd met een personenauto. Aan de Nieuwstraat was een auto van dijk gereden (gegleden), over de kop geslagen, doorgerold en op het ijs terecht gekomen.

Helaas voor de bestuurder was het ijs niet sterk genoeg om het gewicht van de auto te dragen en zakte het voertuig door het ijs. De man zocht het hoger op en wachtte op het dak van de auto de hulpdiensten af. Brandweerlieden haalden de man met een ladder van het dak. Zover bekend heeft de bestuurder geen persoonlijk letsel aan het ongeval overgehouden.