Auto eindigt tussen het riet langs N215

Zaterdag 18 oktober 2025 is rond middernacht een bestuurder met zijn auto van de weg geraakt en in een sloot tussen het riet geëindigd. Het ongeval gebeurde op de N215 ter hoogte van Stellendam, nabij het Ted Jansen plein.

Diverse hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om hulp te verlenen. De inzittenden zijn in de ambulance nagekeken, maar niemand raakte gewond.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.

Zaterdag 18 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

