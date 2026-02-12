Politiek op donderdag: partijen bereiden zich voor op verkiezingen

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 7 van 2026.

CDA presenteert kandidatenlijst

Ook het CDA heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tim Jochems (30) voert de lijst aan, met op de tweede plaats Geert-Jan Naberman (27) en op drie Ellen van Rossum (33). De partij geeft aan voor een nieuwe generatie aan de top te kiezen, aangevuld met ervaring verderop de lijst. Deze ervaring komt onder meer van oudgedienden als Daniël Huising, Henk van Putten en Liesbeth Keijzer-Westhoeve. Raadslid Dirk Pijl is lijstduwer. "Onze kandidaten kennen hun dorp en weten wat er speelt. Geen geroep vanaf de zijlijn, maar verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en aanpakken. Zo blijven we werken aan sterke dorpen en een eiland waar het goed leven is“, aldus Tim Jochems.

D66 presenteert verkiezingsprogramma

D66 heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd en beschrijft dit met de kernwaarden ‘Verbindend, vernieuwend en vooruitstrevend.’ De partij wil in het programma benadrukken dat ook de komende jaren keuzes nodig zijn om het eiland leefbaar, betaalbaar en toekomstbestendig te houden. D66 wil voorzieningen zo veel mogelijk behouden en versterken waar dat nodig is. Andere punten zijn het versnellen van de woningbouw, duurzame energieoplossingen creëren en de lokale economie meer ruimte geven om te groeien. Ook wil de partij een herstel van onderlinge verbinding en saamhorigheid in de dorpen. Het hele programma is te lezen op hun website.

Water Natuurlijk heeft steeds meer zorgen over PFAS

Water Natuurlijk heeft schriftelijke vragen gesteld over PFAS in het oppervlaktewater. De partij deed dit om het probleem nadrukkelijk op de agenda te zetten en als begin van passende maatregelen. Volgens de partij is uit antwoorden van het waterschap gebleken dat de vervuiling van het water omvangrijker is dan gedacht en dat niet alle stoffen worden gemeten. Water Natuurlijk is daarom een van de ondertekenaars van een petitie om een einde te maken aan het gebruik van PFAS.

SGP bezoekt bouwplaats en boerenerf

De SGP is van start gegaan met een serie werkbezoeken over onderwerpen die het eiland aangaan. De eerste ging over wonen en landbouw. Zo zijn partijleden langs geweest bij een makelaar, een hypotheekadviseur en een bouwplaats in Sommelsdijk. Ook zijn er gesprekken gevoerd met diverse boeren op Goeree-Overflakkee. Het ging hierin onder meer over gewasbescherming, huisvesting van arbeidsmigranten en de impact van stikstofregels. “Voor de fractie van de SGP zijn deze bezoeken uitermate belangrijk, om te kijken wat er speelt en wat er eventueel anders of beter kan”, aldus de partij.

VVD presenteert verkiezingsprogramma en helpt mee met strandopruimactie

VVD Goeree-Overflakkee heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. “Als VVD Goeree-Overflakkee geloven wij in een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waar ruimte is voor initiatief, groei en ontwikkeling. Wij zijn er voor alle eilandbewoners: jong en oud. Met een liberale, eigentijdse blik kiezen wij voor besturen met lef, waarbij vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding centraal staan”, aldus de partij. Volgens de VVD wordt nadrukkelijk gekozen voor een optimistische toekomst waarin politiek wordt bedreven op inhoud. Het hele programma is te lezen op de website van de VVD.

Ook heeft de partij meegeholpen met de strandopruimactie van NLGO en Natuurmonumenten. “Een fijne buurt is ook een schone buurt”, vindt de VVD. “En dat is ook een schone straat zonder afvalzakken. De VVD wil zoeken naar betere en andere vormen van afvalverwerking.” Deelnemers geven aan dat de actie niet alleen nuttig, maar ook gezellig en verbindend was.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel