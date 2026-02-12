Werkzaamheden aan Spuiplein duren tot 2028

Fase één van de werkzaamheden aan het Spuiplein in Middelharnis begint eind februari 2026. Het project richt zich op de herinrichting van het plein, dat nu vooral als parkeerterrein wordt gebruikt. De gemeente wil een aantrekkelijker plein met een vernieuwde openbare ruimte, 23 eensgezinswoningen, een nieuw parkeerterrein aan de Sommelsdijkse Havendijk en een betere verbinding naar D’n Diek.

Het uitgebreide project begint eind februari als firma Klok de bomen en wildgroei langs de singel verwijdert. Volgens de gemeente zijn veel van deze bomen ziek en kunnen ze daarom niet worden verplant. Eén boom is wel gezond en wordt naar de begraafplaats in Sommelsdijk verplaatst. Ook voert bureau 4RISK bouwkundige opnames en metingen uit bij een aantal panden in de omgeving. Hiermee wordt de huidige staat van de gebouwen in beeld gebracht. Bewoners van deze panden worden hierover binnenkort geïnformeerd.

Planning tot en met 2028

De planning voor de maanden erna is als volgt:

Vanaf eind maart 2026 start een eerste kleinschalige sanering op en rondom het plein. Deze werkzaamheden duren ongeveer een maand en het Spuiplein blijft bereikbaar voor al het verkeer.

Eind april tot en met juli 2026 wordt het resterende deel van het parkeerterrein bij de flexwoningen aangelegd. Ook wordt de Sommelsdijkse Havendijk opnieuw ingericht.

In augustus of september wordt een voetgangersbrug geplaatst tussen het parkeerterrein en het Nieuwepad. Deze plaatsing duurt maximaal vier weken

In het najaar van 2026 begint de grote sanering en het bouwrijp maken. Het plein is dan grotendeels ingericht als werk- en bouwterrein en is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Laden en lossen voor ondernemers blijft wel mogelijk. Parkeren kan dan op het nieuwe parkeerterrein.

Vanaf eind 2026 start de bouw van de nieuwbouwwoningen. Deze fase duurt ongeveer een jaar.

Eind 2027 moet worden begonnen met het woonrijp maken van het Spuiplein, waarbij het gebied definitief wordt ingericht.

De gemeente houdt op korte termijn een bijeenkomst over de herinrichting. Het project wordt dan toegelicht en er is ruimte voor vragen. Geïnteresseerden kunnen het project volgen via de BouwApp.

Door Internetredactie Omroep Archipel