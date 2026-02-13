Man aangehouden na mishandeling in woning

Na een Burgernet-oproep donderdagavond 12 februari 2026 heeft de politie een man aangehouden in verband met een mishandeling in een woning aan de Langeweg in Stellendam. Rond 18:00 uur kwam een ambulancemelding binnen voor de straat. Ongeveer anderhalf uur later volgde een Burgernet-oproep die verband hield met de zaak.

Volgens de Burgernetmelding werd uitgekeken naar een licht getinte jonge man met een normaal postuur. Het publiek kreeg het dringende advies om bij het zien van de verdachte direct 112 te bellen en hem niet zelf te benaderen. Rond 22:00 uur werd de oproep ingetrokken nadat de gezochte persoon was aangetroffen.

De politie bevestigt dat er sprake was van een mishandeling binnenshuis. “We hebben niet kunnen aantonen dat er daadwerkelijk is gestoken, dus wij spreken van een mishandeling in plaats van een steekpartij”, aldus een woordvoerder. Een verdachte is aangehouden.

Volgens omwonenden zou de verdachte familie zijn van het slachtoffer. De politie kan dat niet bevestigen. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en mocht vrijdag het ziekenhuis verlaten. Er zijn geen aanwijzingen dat sprake is van zeer ernstig letsel.

