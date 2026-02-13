Hanen gedumpt op Goeree-Overflakkee: stichting spreekt van mishandeling

Op vrijdag 6 februari 2026 werden twee gedumpte hanen aangetroffen in het Grevelingengebied op Goeree-Overflakkee. De dieren liepen er vrij rond en waren opvallend tam. Volgens Cor Kardux, die de hanen ontdekte, zagen ze er goed verzorgd uit. Een Duitse surfer verklaarde aan Kardux dat hij had gezien hoe de dieren kort daarvoor uit een auto werden gezet. Het incident is geen op zichzelf staand geval, zegt de stichting Red een Legkip, die een groeiend aantal meldingen van gedumpte kippen en hanen ontvangt, met name op Goeree-Overflakkee.

De stichting Red een Legkip zet zich in voor verwaarloosd en afgedankt pluimvee en ziet het dumpen van hanen, hennen en zelfs jonge kuikens als een landelijk probleem. Veel van deze dieren zijn tam en niet in staat om te overleven in het wild. "De meeste van deze dieren worden afgedankt door hobbyhouders zodra ze niet meer genoeg eieren leggen", legt een woordvoerder van de stichting uit. "Ze zijn niet gewend aan roofdieren zoals honden, vossen of roofvogels en sterven vaak binnen enkele dagen."

Hobbyhouders en broedmachines

Broedmachines, vaak gebruikt als educatieve projecten op scholen, dragen volgens de stichting bij aan het probleem. "Meer dan de helft van de kuikens die uit een broedmachine komen, is haan, en voor deze hanen is vrijwel nooit een plek te vinden", aldus de stichting. In commerciële verhuurbedrijven worden broedmachines en eieren tijdelijk aangeboden, maar na afloop worden de kuikens vaak weer ingenomen. De hennen krijgen soms een nieuw thuis, maar hanen worden meestal afgemaakt.

Hoewel hanen geen lastige dieren zijn, vragen ze wel om ruimte en zorg. "Ze kunnen goed samenleven als ze aan elkaar gewend zijn, maar het vraagt wel ruimte en kennis", zegt de stichting. "Zelfs in woonwijken kan het, mits verantwoord." Toch worden hanen vaak op ongecontroleerde plekken zoals industriegebieden of afgelegen natuurgebieden achtergelaten. De stichting pleit dan ook voor meer opvangmogelijkheden en strengere regels rond het gebruik van broedmachines.

Geen plek

Op Goeree-Overflakkee heeft de stichting contact gehad met de gemeente, die in sommige gevallen heeft meegewerkt aan het vangen van gedumpte dieren. Zo werd een groep vogels opgevangen in Akka’s Ganzenparadijs in Dalen (Drenthe), waar de gemeente 50 euro per haan betaalde voor plaatsing. Door de recente vogelgriep zijn veel opvanglocaties gesloten, wat de situatie bemoeilijkt. "Er is nu nauwelijks plek voor deze dieren, en de meeste opvangcentra kunnen niet helpen."

Meer voorlichting

Red een Legkip pleit voor meer voorlichting en preventie om dit probleem aan te pakken. "Waarschuwingsborden op bekende dumpplekken zouden kunnen helpen. Ook cameratoezicht kan afschrikken", zegt de stichting. "Mensen moeten zich realiseren dat het dumpen van dieren een vorm van dierenmishandeling is."

De Dierenbescherming heeft de twee gedumpte hanen gevangen en ondergebracht bij een vogelopvang. Volgens een woordvoerder van de Dierenbescherming werken zij nauw samen met vogelopvangcentra, maar dat zij verder ook weinig kunnen doen voor deze dieren. Het dierenopvangcentrum van de Dierenbescherming in Rotterdam heeft beperkte mogelijkheden voor hanen en kan ze alleen in noodgevallen opnemen. De Dierenbescherming erkent dat hanen specifieke zorg nodig hebben, wat veel opvangcentra niet kunnen bieden. Bij veel opvangen is het bovendien moeilijk om hanen onder te brengen, omdat ze veel lawaai maken en niet goed samen te houden zijn.

'Help ons opvangen'

De stichting Red een Legkip doet een oproep aan particulieren met buitenruimte om te helpen met het opvangen van hanen: "Met voldoende ruimte en goede zorg kunnen deze dieren een veilig leven leiden. Wij helpen met het verstrekken van voer en denken mee over oplossingen", zegt de stichting.

"Het belangrijkste is dat mensen zich realiseren dat het houden van dieren verantwoordelijkheid vraagt. Een kuiken is geen speelgoed, maar een levend wezen dat zorg nodig heeft."

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel