Odido waarschuwt na cyberaanval: ook inwoners Goeree-Overflakkee mogelijk getroffen

Telecombedrijf Odido is getroffen door een cyberaanval. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. Ook inwoners van Goeree-Overflakkee die klant zijn bij Odido kunnen hiermee te maken hebben.

Volgens het bedrijf werken bellen, internet en televisie gewoon zoals normaal. Er is geen storing in de diensten. Wel kunnen persoonlijke gegevens zijn ingezien door criminelen. De volgende gegevens zijn (mogelijk) gelekt:

Naam

Adres en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Klantnummer

IBAN (rekeningnummer)

Geboortedatum

Niet gelekt zijn:

Wachtwoorden

Pincodes

Belgegevens

Locatiegegevens

Kopieën van identiteitsbewijzen

Odido vraagt klanten om extra alert te zijn. Criminelen kunnen proberen zich voor te doen als Odido, een bank of een andere organisatie. Let daarom goed op. Klik niet zomaar op links in e-mails of sms’jes. Controleer het e-mailadres van de afzender. Geef nooit je wachtwoord of pincode door. Controleer facturen goed. Vertrouw je een telefoontje niet? Hang op en bel zelf het officiële nummer van het bedrijf.

Odido heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bedrijf zegt dat het lek is gesloten en dat er extra beveiliging is ingesteld.

Blijf waakzaam

Cyberaanvallen komen steeds vaker voor. Ook grote bedrijven kunnen slachtoffer worden. Daarom is het belangrijk dat je altijd alert blijft op verdachte berichten of telefoontjes.

